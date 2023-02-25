駕駛人小心 高山降雪16吋 上山須掛雪鏈

南加高山雪場24日迎來16吋降雪。通往雪場的Wrightwood小鎮銀裝素裹。（圖：李若提供）

24日導致全加州 至少12萬戶住家和商家供電中斷的冬季暴風雨，同時也帶來豐沛的降雨和降雪 ，多個雪場喜迎超過1呎的新雪，乾旱多年的南加山區出現罕見的3呎積雪。儘管風雨交加，但除5號公路附近的葡萄藤地區（Grapevine）外，大多數山區並沒有封路，多個雪場保持開放，不過前往山區車輛要求四輪驅動或掛雪鏈，氣象預報同時警告駕駛人小心。

離聖蓋博谷華人聚居城市一個小時的聖伯納汀諾高山雪場（Mountain High）和附近地區，在23日晚至24日凌晨降下6吋新雪之後，24日白天再獲多達16吋降雪。加州公路巡警當天特別在通往雪場的2號公路和138號公路設立臨時檢查崗，確保進山的車輛均為四輪驅動或掛上雪鏈。

高山雪場是本次暴風雨中新雪獲得量最豐沛的雪場，西部度假村24日上午9 點到晚上10點保持開放，本周日上午5點至晚上10點也繼續開放。東部度假村也將在周六開放，該雪場表示，由於降雪量之大十分罕見，很多地區總積雪已達24至36吋，無論滑雪 還是看雪都是很好的機會。不過雪場提醒前往滑雪和玩雪的民眾，要注意當地的標誌和警告，野外地區可能存在雪崩危險，任何超出雪場度假村邊界的搜救都可能無法進行，一旦出現搜救行動，當事人可能需要承擔費用。