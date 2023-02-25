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Cosori氣炸鍋有爆炸疑慮 FDA召回200萬台

記者劉子為／洛杉磯報導
本次被召回的部分型號，消費者可以聯繫Cosori公司獲得更換。（截圖自Cosori官網）
本次被召回的部分型號，消費者可以聯繫Cosori公司獲得更換。（截圖自Cosori官網）

食品藥品管理局（FDA）於2月23日緊急召回兩百萬台Cosori品牌的空氣炸鍋，原因是該設備可能會發生燃燒、融化、過熱和冒煙等危險，消費者可以聯繫Cosori公司獲得更換。

Cosori是生產空氣炸鍋等廚房電器產品的知名品牌，該公司目前已收到205份關於空氣炸鍋出現燃燒等危險情況的報告。報告中包含10個用戶被輕微燒傷的案例，和23個用戶財產受損的案例。

導致危險發生的原因是該品牌空氣炸鍋內的一條電線可能會過熱，從而導致起火、爆炸等危險。此次召回的Cosori炸鍋約二百萬台，包括在加拿大售出的2萬台，和在墨西哥售出的2萬1千台。

若消費者擁有需被召回的Cosori炸鍋，應立即停止使用，並即時與Cosori公司聯繫。消費者可以在官網recall.cosori.com上進行註冊，可選擇更換空氣炸鍋或置換成Cosori其他產品。在註冊過程中，消費者需提供聯繫方式，以及被召回的空氣炸鍋的照片，照片需顯示出電線已被剪斷，無需提供購買收據。

FDA於2月23日緊急召回兩百萬台Cosori品牌的空氣炸鍋，原因是該設備可能會...
FDA於2月23日緊急召回兩百萬台Cosori品牌的空氣炸鍋，原因是該設備可能會發生燃燒、融化、過熱和冒煙等危險。（截圖自推特）

本次被召回的型號包括：CP158-AF, CP158-AF-R19, CP158-AF-RXW, CP158-AF-RXR, CAF-P581-BUSR, CAF-P581-AUSR, CAF-P581-RUSR, CP137-AF, CP137-AF-RXB, CP137-AF-RXR, CP137-AF-RXW, CS158-AF, CS158-AF-RXB, CS158-AF-R19, CAF-P581S-BUSR, CAF-P581S-RUSR, CAF-P581S-AUSR, CO137-AF, CO158-AF, CO158-AF-RXB, CP258-AF。每台設備的正面都標有品牌「Cosori」，用戶可以在設備底部或用戶手冊上找到型號。

空氣炸鍋雖因其簡單的操作方式是烹飪的得力助手，但使用需注意安全。居住在蒙市的黃女士就曾因為沒有正確將烘焙紙放入空氣炸鍋，從而導致起火。根據黃女士分析，是因為烘焙紙的邊緣上翹，接觸到加熱管，紙張便開始燃燒，好在她及時發現並進行滅火。

使用空氣炸鍋需注意安全，許多空氣炸鍋的官方並不建議用戶在使用時放入烘焙紙和錫箔紙...
使用空氣炸鍋需注意安全，許多空氣炸鍋的官方並不建議用戶在使用時放入烘焙紙和錫箔紙。（記者劉子為／攝影）

許多空氣炸鍋的官方並不建議用戶在使用時放入烘焙紙和錫箔紙，某品牌在官網給出解釋，因為如果網籃底部被蓋住，會導致產品的烹調效能降低，且烘焙紙或錫箔紙可能會被吸入加熱器從而開始燃燒。

墨西哥 加拿大 FDA

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