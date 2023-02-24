紐森要UCLA保證錄取轉學生 挨批「壞政策先例」

州長紐森要求UCLA保證錄取轉學生。(本報檔案照)

加州許多社區學院的畢業生都希望畢業之後能到加州大學 （University of California）等四年制大學完成學士學位；但是加大的九個校區中卻有三個不願意保證錄取，希望轉入的學生接受更嚴謹的審查，以確保入學生的多元與公平性。偏偏這三間分校又是最搶手的，洛杉磯加大 （UCLA ）、柏克萊加大（UC Berkeley）與聖地牙哥加大（UC San Diego）。

但是三者之中近日唯獨洛杉磯加大成為爭議焦點，因為州長紐森在年度預算報告中特別提及，如果UCLA不能增加轉學生入學機會，就有可能失去州政府2000萬元的補助。雖然紐森、州議員、倡議團體都希望加大擴大招生，特別是UCLA、UC Berkeley與UC San Diego，但是單單針對UCLA是否有失公允？

到目前為止州長辦公室與財政廳都沒有回應。財政廳官員Jack Zwald日前在州議會備詢時表示，財政廳的目的是希望洛杉磯加大能夠強化轉學生的入學與公平。但是洛杉磯時報報導，批評聲浪卻是來自最意想不到之處，議會獨立機關分析處（Legislative Analyst's Office），其報告稱紐森的預算計畫短視（particularly myopic），還會立下非常壞的政策先例，針對單一校區限縮州政府補助。分析處因此建議在6月15日正式通過預算案時排除針對UCLA的條款。

為何只挑UCLA

紐森為何單挑洛杉磯加大，這是很多人的不解之處。加州大學的九個校區中，洛杉磯加大確實是三個未提供保證入學的校區之一，但另外保證入學的六個校區，也並非來者不拒。戴維斯加大（UC Davis）排除了主修資料科學的轉學生；爾灣加大（UC Irvine）不收藝術、商管、舞蹈、音樂、護理、電腦科學等等主修。

更何況還有門檻同樣高的柏克萊加大與聖地牙哥加大，為何單挑洛杉磯加大？洛時分析，原因之一或許在於加大2018年就已承諾會擴大轉學生名額，但內部人士與倡議團體認定支票到現在都還沒兌現，所以紐森此舉是給現任總校長德瑞克（Michael Drake）的最後通牒。不過，加大的聲明與德瑞克稍早的發言都指出，UCLA招收轉學生的模式，或許是九個校區裡最成功的。

德瑞克還在州議會備詢時重申，洛杉磯加大的學生更多比例來自弱勢種族，也能以全觀的方式協助轉學生跟上四年制教育的步調。洛時則指出，加大教授領袖表示，他們從來就沒有放棄招收更多元的轉學生，但是強迫UCLA來者不拒反倒會破壞了UCLA原本的制度設計。UCLA目前對轉學申請者都會進行全面評估，包括他們生涯經驗、所住社區與可能挑戰；但是保證入學的衡量標準卻只剩分數，但是分數高的學生往往來自經濟條件好的家庭。因此，對部分倡議人士主張加大應該比照州大（CSU）大開校門，但加大已經反對齊頭式平等（one-size-fits-all approach）。

UCLA表現如何？

洛時報導，保證錄取的六個校區，事實上還是看缺額才收人的，這點前面已經提過。但差別在於，就算大量學生想要擠進洛杉磯加大，UCLA的轉學生名額還是越來越多，但是因為校園實在容納不下，這才導致鎩羽而歸的遺憾。2022學年秋季班，UCLA在2萬4907名轉學生招收了23%，比一年級新生的率取率高三倍，競爭激烈下也使得GPA中位數達到3.9，這恐怕才是UCLA難進的原因。

議會分析處報告指出，雖然如此，但不管總校長德瑞克或加大校方都還是期許能收更多學生，因此「洛杉磯校區並不需要改用其他招生方法，以增加轉學生率取率」。目前而言，UCLA近半的學生來自低收家庭，45%是家族裡第一個念大學的，三分之一來自弱勢族群，並且絕大多數來自加州各地的社區大學，過半還來自Santa Monica College、Pasadena City College、Los Angeles Pierce College等十個校區。