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華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

致命車禍 華裔女房仲肇逃落網

記者啟鉻／河濱報導
圖為案發地，Sumner街和第68街交匯處。（記者啟鉻／攝影）
圖為案發地，Sumner街和第68街交匯處。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸河濱縣東谷市（Eastvale）一名華人女駕駛日前發生車禍，卻在撞人後逃跑（hit-and-run），傷者送醫後不治。現已被警方拘捕，以7萬5000元保釋金交保候傳，最高刑期可達十年。華人律師提醒，一旦駕車撞到人，勿要逃離現場，首先是報警救人。

據河濱縣警方消息，2月16日晚約6時35分，東谷市區薩姆那街(Sumner Ave.）與第68路（68th Street）交匯處附近發生致命車禍，當地居民、70歲年長者彼沃斯（Daniel Beavers）遭車撞擊重傷死亡。目擊者稱，當時受害者正穿過薩姆那街，遭到一輛黑色賓士休旅車撞到，不確定當時肇事車的速度。警方根據目擊者線索，在附近街區搜索，最終在Mission大道將肇事車鎖定。肇事人是56歲華裔李嘉萍（Cathie Jiaping Lee，譯音），被捕後拘押在河濱縣羅伯特布瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center )，涉嫌肇事逃逸及傷害罪。

警方表示，車禍發生後，急救人員趕到現場， 搶救受害者彼沃斯，但由於傷勢過重，於當晚約7時10分過世。案發後，警方將案發路口交通限制數個小時。

該案在當地華裔社區引起震撼。一位華裔居民SL說，她的女兒與肇事者相識，肇事者從事從事房地產工作，是資深地產經紀，也經常在社區活動中看到，頗為活躍。但她不該在肇事後逃跑，不知道她當時是怎麼想的？居民Hsu則表示，事故發生路口沒有交通信號燈，只有停止標誌。曾目睹一些車開得很急，在路口沒有遵守停止標誌規則，快速通過，認為很容易發生事故。也有居民認為，如果發生車禍，第一時間反應是報警救人，千萬不能耽擱。

劉龍珠律師指出，這起事件包括兩項違法：過失殺人（manslaughter）及肇事逃逸，兩項都可檢控為重罪。若過失殺人罪成立，最高刑期六年，罰款一萬元。肇事逃逸罪最高刑期是牢刑十年，罰款一萬元。若兩個罪名都成立，肇事者最高牢刑是十年，罰款兩萬元。

劉龍珠提醒華人，他經手不少類似訴訟，看到部分華人撞到人後，就對執法人員說不曉得撞到人，或者沒有覺得撞到什麼東西。事實上，執法人員從車體受損及電話都可掌握證據，證明肇事者有意識到肇事，而且證據確鑿無法抵賴，陪審團一般也不會相信肇事者的抵賴說辭。

劉龍珠提醒，一旦駕車撞到他人，不要有任何僥倖心態，勿要逃離現場，無論怎樣，一定要首先打電話報警救人！

車禍 華人 華裔

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