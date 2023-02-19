眾議員提案 擬禁強制驅逐前科租戶

加州眾議員麥金納17日說明AB 1418法案，該法針對的是「無犯罪住房」（crime-free housing）的地方政策。(NBC)

洛杉磯 時報報導，加州 眾議員麥金納（Tina McKinnor）17日介紹AB 1418法案，該法將使加州租戶及其家人，不再因犯罪紀錄或與執法部門衝突而遭強制驅逐。

該法所針對的，是被稱為「無犯罪住房」（crime-free housing）的地方政策。該政策可讓房東驅逐被控違法的租客，或拒絕出租給有犯罪前科的租客。

麥金納表示，這些政策讓租屋者，尤其是非裔 和西裔租戶更難找到經濟適用房。她說，「這是系統性的種族主義，將有色人種排除在公寓和社區外的方式。」

麥金納是根據洛杉磯時報2020年一項調查，得到制定法案靈感。該調查發現，無犯罪住房政策，對加州的非裔和西裔居民產生不成比例的影響。

洛杉磯時報稱，加州至少有147個城市和縣制定相關住房，或替房東提倡無犯罪住房培訓等，此比例超過加州地方政府四分之一，且在非裔和西裔人口不斷增長的社區尤為普遍。

城市經常將犯罪率上升作為通過政策的理由，但洛杉磯時報發現，在一些社區，當政策獲得批准時，犯罪率穩定或下降，非裔和西裔居民數量卻在增加。

在擁有10萬人的莫哈維沙漠（Mojave Desert）的赫斯皮利亞（Hesperia）就是這種情況。2015年，該市通過一項規定，要求房東驅逐警方懷疑在房產內或附近參與犯罪活動者，無論這些指控是否導致逮捕或定罪。

在一次市議會上，一名市議員將無犯罪住房政策的目的，描述為「糾正社區犯罪者人口統計問題」。住房和城市發展局調查發現，在該城市計畫下，非裔租屋者被驅逐的可能性，幾乎是白人租屋者四倍，西裔租屋者被驅逐的可能性高出 29%。

赫斯皮利亞和聖伯納汀諾縣警局，近期同意與聯邦司法部，就無犯罪住房政策違反聯邦民權法指控，達成近百萬元和解。這是聯邦檢察官在全國範圍內，挑戰城市無犯罪住房政策的第一起案件。

儘管存在種族偏見問題，但無犯罪住房規定經常得到警察、檢察官和政界人士支持，他們聲稱這些規定有助於確保社區安全，尤其是存在毒品和幫派問題地區。

AB 1418法案將禁止城市通過最嚴厲的無犯罪住房政策。除其他禁令外，城市不能要求房東使用犯罪背景調查來篩選租戶，在沒有重罪定罪的情況下驅逐租戶，或在一名成員遭判重罪時，驅逐其整個家庭等。

該法案支持者表示，他們的目的是禁止他們認為最具歧視性的特定無犯罪住房政策，使那些沒有犯罪者陷入困境。

該法需獲得參眾兩會批准，並交由加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署。若獲得批准，目前擁有無犯罪住房政策的社區，將有一年時間廢除相關政策，否則將會被視為不合規。