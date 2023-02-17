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超強AI繪圖 人人是梵谷 輸入關鍵詞可生成大師畫風

記者劉子為、朱敏梓、張庭瑜／洛杉磯報導
記者在Midjourney輸入「畫出梵谷風格的好市多」，程式在30秒內生成相應畫作，筆觸間頗有梵谷的味道。（世說新聞團隊製作）
記者在Midjourney輸入「畫出梵谷風格的好市多」，程式在30秒內生成相應畫作，筆觸間頗有梵谷的味道。（世說新聞團隊製作）

伴隨AI人工智慧）聊天機器人ChatGPT在全球大火，關於AI的討論如火如荼，其中一大議題圍繞AI繪圖展開。AI繪畫程序的功能十分強大，用戶只需輸入關鍵詞，就能生成各種主題和風格畫作。但AI繪畫在給人帶來便利同時，也遭到許多質疑，比如版權問題和是否能算藝術。

影音來源:世說新聞小組

AI繪圖就是利用AI技術自動生成畫作。在插畫界，已有許多知名的AI繪圖程式，比如輸入照片就能生成肖像畫的Lensa AI，和輸入關鍵詞就能產出精美畫作的Midjourney，提供中文服務的有百度推出的文心一格。這些程式最快能在幾秒內生成畫作，質量甚至比部分人工繪圖更好。

女優寫真 真假難辨

AI繪圖的應用非常廣泛，有人用它為遊戲製作場景，有人用它設計封面和請帖，有人將它與AI寫作結合，從而製作漫畫故事，甚至有人用它滿足私慾。近日，有香港網友在「高登討論區」上分享用AI繪圖創作的AV女優寫真，成品十分勁爆，讓人難以分辨這是繪圖，還是真人照片。

為檢驗AI繪圖的操作難易度以及成品質量，用Midjourney畫好市多（Costco）。操作方法簡單，進入Midjourney的網頁並註冊帳戶，點名字為「newbies 」的任意房間，在文字框內輸入「/Imagine」，再描述想要的畫作即可。在文字框輸入「畫出梵谷（Vincent van Gogh）風格的好市多」，程序在30秒內生成相應畫作，質量上乘，且筆觸間頗有梵谷的味道。接著嘗試生成「莫內（Monet）風格」及「中國水墨畫風格」的好市多，過程均十分迅速，且成品可圈可點。雖然這款AI程序可以免費使用，但所生成的圖片不可商用，若商用需另外付費。

本報記者嘗試用Midjourney生成了「梵谷風格」和「中國水墨畫風格」的好市多...
本報記者嘗試用Midjourney生成了「梵谷風格」和「中國水墨畫風格」的好市多寫生。（世說新聞團隊製作）

不過，輸入一行指令就生成畫作的AI技術，在產生便利的同時，也遭到許多質疑。近日，台灣知名作家吳淡如在網上秀出個人繪圖，被網友指出自AI，不能算吳淡如的創作。隨後吳淡如大方承認使用MidJourney。

2022年9月，Jason Allen使用Midjourney創作的「Théâtre D'opéra Spatial」摘得美國科羅拉多州博覽會數位藝術的首獎，曾引起瘋狂討論，有人嗆聲「這也算藝術？」更有人指出，Midjourney所產生的作品是建立在前人的畫作素材上，AI經過無數訓練與學習才獲得創作的能力。換句話說，Jason Allen的對手等於在跟藝術史上所有偉大作品之和競技，這是一場不公平的競爭。

Jason Allen使用Midjourney創作的「Théâtre D'opé...
Jason Allen使用Midjourney創作的「Théâtre D'opéra Spatial」摘得美國科羅拉多州博覽會數位藝術的首獎，這引起人們的瘋狂討論。（Jason Allen）

系統註冊所有權 遭拒

關於AI繪畫的爭議還有很多，美國Stephen L. Thaler博士曾用他研發的AI系統DABUS創作藝術品「A Recent Entrance to Paradise」，並希望將DABUS註冊為這幅畫的作者。不過，這項申請被美國著作權局拒絕，原因是「著作權只將人類作者列入保護範圍，如果作品不是由人類創作，將拒絕登記申請或者索賠。」

版權問題一直是圍繞AI繪畫的最大爭議，在2023年初，三名藝術家聯手律師狀告Stability AI、DeviantArt、Midjourney三家AI技術公司，聲稱他們在未經原創藝術家同意的情況下，使用人類畫家創作的50億張畫作訓練AI 程式，此舉侵犯原創藝術家的版權，這起訴訟仍在進行中。

靈感來源？創作障礙？

隨著人工智慧的發展，人們被機器取代的擔憂也越來越深，未來插畫師是否會被AI取代，對此不少人認為，AI技術能節省製作時間，加速工作效率。知名雜誌「Analytics Insight」刊登的文章指出，AI繪圖技術應作為靈感的來源，而不是創作的障礙。

語意辨識 不夠精確

有不少插畫師認為，現在的AI繪圖技術仍存在許多不足，比如語意辨識不夠精確、無法精準處理人物畫像等，需要專業人力的介入和調整。作品入圍日舞電影節（Sundance Film Festival）的動畫創作者李臻認為，AI技術勢必會衝擊職業插畫師的工作機會，但無法取代創作者的靈感與才華，「要相信人類之光」。

有香港網友在「高登討論區」上分享了用AI繪圖創作的AV女優寫真，成品十分勁爆。（...
有香港網友在「高登討論區」上分享了用AI繪圖創作的AV女優寫真，成品十分勁爆。（取材自高登討論區）

AI 好市多 人工智慧

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