體驗私人包機 幾百元可成 時間靈活 疫期減少感染風險

波音737商務包機會客室。（記者楊青/攝影）

巴沙迪那(Pasadena)華人企業家黃春華集團近期併購全美私人包機龍頭企業飛馬 航空（Pegasus Elite Aviation），私人包機在華洋社區再引話題。幾千至數萬元一小時的私人包機服務，也將考驗用戶口袋的深淺。

疫情 期間因獲得英國等地大量新冠測試盒訂單而收穫豐碩的黃春華，年前成為首領航空集團（Prima Air, Inc）大股東後，進而收購飛馬航空，將其原有的六架私人商務飛機併入飛馬後，使得新的飛馬團隊飛機數量達到20架，包括號稱時速最快、航程最遠的灣流G650ER。

波音737商務包機會客室。（記者楊青/攝影）

經營飛馬30多年的資深業者Tim Prero表示，美國的私人包機價格，從普通的私人包機每小時2500元左右，可以坐五個人；到高檔的私人包機可高達每小時3萬元，可以乘坐15人左右不等。因此無論是想要包私人飛機前往棕櫚泉（Palm Springs）打場高爾夫，或是去聖地牙哥（San Diego）海邊走走吹吹風，或坐上十個小時到香港 旅行，都不是摘星星那麼難，尤其是短途旅行，幾個人一起分攤，幾百塊錢就可以玩一趟。

波音737商務包機的辦公室。（記者楊青/攝影）

黃春華表示，因為他的投資跨很多行業，相對也是全球性的，所以經常乘坐私人飛機外出洽公，疫情期間他的高層員工也同樣經常乘坐商務包機外出。除了時間上方便靈活，更重要的是減少疫情感染風險。

他認為，乘坐私人商務包機最大的客戶群是企業家、企業家的高端客戶、大型企業的高層管理人員等，此外一些多金名人或有特殊需要的企業和人士也會租用私人包機。據他了解，中國企業家購買私人飛機一度非常火爆，但受疫情影響，過去兩年中國和香港企業家賣掉私人飛機達100架左右，隨著疫情緩和，這些原來已經習慣乘私人飛機旅行或洽公的人，很可能重新開始使用私人飛機業務。

波音737商務包機的娛樂室。（記者楊青/攝影）

美國聯邦航空管理局(FAA)統計，美國私人飛機擁有量占全球49.7%，歐洲佔20.8%，亞洲11.8%，南美11.6%，非洲和中東6.1%。Prero表示，私人包機如果出境旅行，其出入境的海關和移民局操作也是完全按照國際航空法。比如從香港飛洛杉磯，地面服務人員首先會與聯邦海關聯絡，報備將有多少人登機，申請什麼時間起飛，飛機型號多少等等，在聯邦航空管理局和洛杉磯領空塔台安排妥當後，飛機就可以在預留時段起飛和降落，飛機降落後海關人員會上飛機檢查旅行者的證件，然後才放行入關。