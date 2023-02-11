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Weee!被駭 電郵告知用戶銀行資訊未外洩

記者趙健／洛杉磯市報導
Weee!10日發出郵件確認用戶的銀行卡信息和帳戶密碼未被盜取，但建議用戶定期修改賬號密碼。（郵件截圖）
Weee!10日發出郵件確認用戶的銀行卡信息和帳戶密碼未被盜取，但建議用戶定期修改賬號密碼。（郵件截圖）

深受華人青睞的網路超市平台Weee! 近日數據庫遭侵入，數百萬名用戶個人信息被盜。 10日，多名南加華人收到來自Weee!的郵件，除確認用戶銀行信息和帳號密碼未被盜取外，還特別提醒用戶定期修改密碼。

Weee!在10日的郵件中表示，此次數據洩露事件發生在2023年2月6日，有第三方在未經授權的情況下獲取了Weee!數據庫內的訂單信息。被洩露的數據信息為在2021年7月12日到2022年7月12日之間下單的用戶信息，包括用戶姓名、地址、電郵、電話號碼、訂單號、訂單金額和訂單評論。但Weee!在郵件裡強調，用戶的借記卡或信用卡信息未被洩露，因為Weee!的數據庫內並未保留任何用戶的付款信息。

其實少數華人用戶已於8日收到來自Weee!關於數據洩露的郵件，但郵件內容只是證實了部分用戶的數據被洩露。而在10日的郵件中，Weee! 除了再次確認用戶的銀行卡付款信息未遭侵入外，也強調了用戶的帳戶密碼未被竊取，但建議用戶定期修改帳號密碼，以確保帳號安全。

此次Weee！數據洩露事件遭到不少華人質疑。有華人表示，Weee!的數據庫幾乎涵蓋了所有在美華人的個人信息，掌握這些信息的人相當於擁有了一本在美華人的「花名冊」。

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