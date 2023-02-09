洛縣嚴控槍 提案禁售.50口徑槍械 兩周後表決

鑒於蒙特利公園市大規模槍殺案，洛杉磯縣委會討論多項提案。圖為蒙特利公園槍殺案現場。（本報資料照片）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）發生大規模槍殺案後，洛縣 委員會7日允許多項槍械管控措施成案，其中兩項將在兩周後表決，包括縣屬地禁止販售.50口徑槍械，以及縣有地不得攜帶槍械。提案人為韓珍妮（Janice Hahn）與蘇麗絲（Hilda Solis），兩人表示，趨於常態的槍械暴力已經傷害洛縣社區，委員會必須採取進一步措施對抗槍械暴力。

第一項提案的原因是，.50口徑槍械能夠裝備多發子彈的彈匣，因此成案後將禁止在縣屬地販售。加州 20年前就已經禁止絕大多數.50口徑步槍的販售了。第二項禁止在縣有地攜帶槍械，範圍包括海灘、公園與建築，就算持有隱密攜槍許可也不能帶槍進入這些場所，唯一除外的是執法人員。

其餘爭議較大或執行需要時間的提案則還須深入討論。其中一項提案只針對縣屬地，在兒童群聚場所外畫設1000呎的「無槍區」，槍械販售店不得開設於此區域內，另外槍店必須設置保全錄影器與留存指紋。

另外三項提案為：一，洛縣槍店必須明確標示警語，如槍械放在家中可能增加自殺、凶殺風險，也可能家庭糾紛時引發死傷，或是兒童意外死亡。二，槍械持有者必須買強制險，促使槍主上課學習安全使用與存放。三，家中槍械必須鎖在槍箱內，或是強制關保險。加州州法已有規定，不得將槍械放置於兒童可以觸及之處，但縣委會認為有必要再更明確規定。

不過，相關規定有違憲可能。聯邦最高法院日前就裁定，憲法第二修正案的限制應回歸創制當時的情境。部分反對縣委會提案者也強調，他們可能提起告訴，另有一些人受訪時則說，他買槍就是為了方便取用，縣委會的提案太過分。不過，對其他旁聽者來說，縣委會願意處理安全存放的問題是一大進步，專家也認為安全存放可以降低一時想不開的衝動自殺，或是青少年的誤觸擊發。