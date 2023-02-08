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新舊賓士並排 賊愛偷老車 因無電子防盜容易得手

記者朱敏梓／洛杉磯報導
單先生的車窗被砸，車中的筆記本電腦和平板電腦都還在。（記者朱敏梓／攝影）
單先生的車窗被砸，車中的筆記本電腦和平板電腦都還在。（記者朱敏梓／攝影）

偷車賊為了偷車可以說是招數百出，有專偷汽車催化轉化器的，還有偷車牌的，而南加一位華人最近遇到的偷車賊讓他百思不得其解，自己停在一起的兩輛車，偷車賊只砸了其中一輛老舊的車，試圖偷走，卻對另一輛新款豪華車置之不理。

據在羅蘭岡(Rowland Heights)附近擁有一家工廠的單先生說，就在1月24日中午，自己去羅岡的一家華資餐廳用餐，因為就在附近，就沒有把車子開走，停在工廠。停在工廠的車子是一輛開了12年的賓士二手車，已經十分老舊。而就在不久前自己又購入了一輛價值8萬多元的全新賓士車，就停在這輛車的旁邊。然而，大約兩個小時吃飯回來之後，卻驚訝的發現自己這款12年的賓士車被砸了車窗，並在不遠處，一輛車正疾駛而去，倉皇逃離。

單先生立馬檢查了車子，發現車子裡面放著的平板電腦和筆記本電腦並沒有拿，回想剛才那輛離開的車輛，單先生意識到，自己的車子遭到了偷車賊的「光顧」。他迅速檢查了工廠的監控，發現這群偷車賊十分的「專業」，偷車賊的車輛正好擋住了攝像頭，壓根看不清他們在幹什麼，隱約中可以看到作案的小偷一共兩人，是兩名男子。單先生說，「這兩名小偷能對監控都如此熟悉，一看就是在這裡蹲過點，有所準備的」，並推測他們就是奔著車子去的，因此並沒有拿走其他物品。

不過讓單先生很納悶的是，這輛12年的賓士車壓根也值不了多少錢，二手車價大約1萬多元。而全新購入的GLS系列SUV，價值約8萬多元，且是十分嶄新的車，即使是不懂車的人，一看外觀就分得出兩輛車的好壞，偷車賊完全可以偷這輛更新更貴的，但是卻只盯上了這輛老舊的車，確實是非常奇怪。

據附近的華人車商解釋，這是因為絕大多數老款車子都沒有電子防盜裝置，通常砸了窗之後就可以直接開走，而新款的車子會有電子鎖，就算進入車內，也無法將車開走。

對於車子比較老舊的民眾來說，特別需要注意的是，在下車時檢查門是否鎖好；加強防盜設備，例如安裝車輪所；以及將車子儘量停在交通繁忙、光線充足的區域。

華人 二手車 南加

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