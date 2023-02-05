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亞裔遇歧視 忍氣吞聲等同縱容仇恨風氣

記者朱敏梓、王若然、劉子為／洛杉磯報導
東亞人在遭遇種族歧視時，常選擇「大事化小，小事化了」，事實上這是在縱容歧視和仇恨的風氣。（取材自Pexels）
東亞人在遭遇種族歧視時，常選擇「大事化小，小事化了」，事實上這是在縱容歧視和仇恨的風氣。（取材自Pexels）

南加華人李女士一家，在遊夏威夷時遭到白男保全歧視，只因為是亞裔，就被拒絕停車，還被該保全用電擊棒恐嚇威脅。最後，因為父母勸阻，李女士和丈夫放棄控告該保全的權利。

https://www.youtube.com/watch?v=-oYPSfAjuSw

李女士說，火奴魯魯有許多亞裔居住，又是一個旅遊城市，原以為對各種族裔非常友好，之前來過幾次印象也非常好。但是這次經歷卻讓她意識到，針對亞裔的歧視事件到處都存在。

事實上，根據Stop AAPI Hate 的報告，2020年3月至2022年3月期間，美國各地總共報告超過1萬1400起針對亞裔美國人的仇恨事件。

東亞傳統文化中，人們通常秉持「不與人爭執，要善於隱忍」的習性，因此，許多東亞人在遭遇種族歧視時，常選擇「大事化小，小事化了」，這看似緩和矛盾，其實在縱容歧視和仇恨的風氣，給東亞群體帶來更深傷害。種族歧視往往是無形的，它可是網上一張黃臉（yellowface）的表情包，也可是在餐廳被拒絕服務。

遇到種族歧視時，該怎麼辦呢？第一，安全最重要，如感到不安全且能離開事發地，請立即離開。第二，保持冷靜，儘量用中立語言和肢體動作與對方溝通，合理表達不滿，告訴對方這是種族歧視，及該行為是無法容忍的。第三，請旁觀者給予支持或干預，回到安全環境後，多找人溝通。第四，及時舉報，可撥打LA vs Hate的反仇恨熱線211，該熱線7天24小時在線，並提供不同語言的服務，也可上報給StopAAPIHate的網站。如果涉及犯罪行為，需盡快報警911。

種族歧視 亞裔 南加

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