橙縣急診科醫師車禍 肇事司機還補刀

被殺的58歲急診科醫師Michael John Mammone。（取材自Providence Mission 醫院）

橙縣 急診科醫師Michael John Mammone日前騎自行車被一輛車撞倒後，司機竟下車連捅這名醫師數刀，導致他當場死亡。3日，本案中的兇嫌39歲的長堤市居民Vanroy Evan Smith被指控謀殺罪以及使用致命武器罪。

事情發生在2月1日下午3時。58歲的醫師Michael John Mammone正在丹那岬（Dana Point）Pacific Coast Highway和Crown Valley Parkway交匯處附近騎車。嫌犯Vanroy Evan Smith開車從後面將其撞倒，下車對其連捅數刀。

案發時，路人當場將嫌犯制伏，等待警察 到場。橙縣警方表示，經調查，未發現兇嫌與受害者之間有任何聯繫。根據ABC報導，有路人當時聽到兇嫌使用白人至上的種族歧視 語言。不過這一說法未經過警方證實。

Vanroy Evan Smith3日過堂時拒不認罪。如果定罪，Vanroy Evan Smith面臨最高26年監禁。