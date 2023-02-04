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台灣2設計團隊 入圍葛萊美獎

記者張庭瑜／洛杉磯報導
全體來賓與入圍團隊合影，並一一恭喜他們。（記者張庭瑜／攝影）
全體來賓與入圍團隊合影，並一一恭喜他們。（記者張庭瑜／攝影）

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）即將揭曉，來自台灣的團隊也榮獲入圍，設計師蕭青陽、蕭君恬以短片「淡蘭古道三節曲」製作之原聲專輯「Beginningless Bginning 」，設計師劉名晏（WHOSMiNG）與歌手芳怡（Fann）創作專輯「Telos桃樂市」一同獲提名。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院3日舉辦記者會，讓團隊成員分享創作理念。

蕭青陽、蕭君恬父女一同向記者介紹專輯設計理念。（記者張庭瑜／攝影）
蕭青陽、蕭君恬父女一同向記者介紹專輯設計理念。（記者張庭瑜／攝影）

葛萊美獎作為年度音樂頒獎盛典，入圍團隊是各國音樂界的佼佼者。來自台灣的團隊就曾在去年勇奪年度最佳唱片包裝獎，今年再度有兩組設計團隊入圍。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀出席記者會，向入圍者表達祝賀。他表示，入圍作品透過台灣設計師團隊的創意，呈現出不同音樂作品的個性，這樣多元的創作，也正是台灣文化旺盛生命力以及和諧共榮的寫照。

蕭青陽、蕭君恬原聲專輯《Beginningless Bginning 》 ，造型...
蕭青陽、蕭君恬原聲專輯《Beginningless Bginning 》 ，造型十分獨特有如向復古相機。（蕭青陽臉書截圖）

其中一個入圍團隊，曾七次入圍最佳唱片包裝獎，每次設計創作理念都讓評審眼前為之一亮。已第七次入圍的蕭青陽，這次是首度與女兒蕭君恬合作，以台灣淡蘭古道沿途不同時刻的溪水聲、山谷與蟲鳴鳥叫聲，搭配3000年前東方古樂器演奏古曲錄製而成。蕭青陽表示，今年是第一次與女兒同台，他感到很興奮。

談起對音樂的熱愛，蕭青陽難掩心中熱情，形容自己就像孩子一樣在音樂師界暢遊。（記者...
談起對音樂的熱愛，蕭青陽難掩心中熱情，形容自己就像孩子一樣在音樂師界暢遊。（記者張庭瑜／攝影）

談起再度入圍，蕭青陽指出，對於再度入圍並沒有太特別的感受，因為對音樂的熱愛，可以每天跟音樂在一起就很滿足。每次典禮可以見識到許多不同類型的音樂、結識新朋友，像同樂會一樣，十分開心。

劉名晏與芳怡談起得知入圍時，兩人都不敢相信但都又十分興奮。（記者張庭瑜／攝影）
劉名晏與芳怡談起得知入圍時，兩人都不敢相信但都又十分興奮。（記者張庭瑜／攝影）

入圍記者會時，每位入圍者都一一闡述自己設計、創作理念。（記者張庭瑜／攝影）
入圍記者會時，每位入圍者都一一闡述自己設計、創作理念。（記者張庭瑜／攝影）

設計師劉名晏與歌手芳怡打造的專輯《桃樂市》有如水蜜桃禮盒一般可愛。（劉名晏臉書截...
設計師劉名晏與歌手芳怡打造的專輯《桃樂市》有如水蜜桃禮盒一般可愛。（劉名晏臉書截圖）

紀欽耀處長（右）與劉名晏與芳怡合影，並讚專輯十分有特色。（記者張庭瑜／攝影）
紀欽耀處長（右）與劉名晏與芳怡合影，並讚專輯十分有特色。（記者張庭瑜／攝影）

而首度入圍的設計師劉名晏與歌手芳怡，兩人合作打造的專輯「桃樂市」共有十首曲子，分別描述人們在面臨不同課題的心理狀態。並以「桃」為發想概念，將整張專輯的裝幀設計成豐盛的水蜜桃禮盒，表面的網狀紙材交疊仿佛傳統水果包裝上的保護網，歌詞內頁則搭配不同表情插畫的水蜜桃串連而成，調皮的影像風格加上詼諧的視覺設計，帶觀眾打開暗藏人生百態的「水蜜桃」大禮包。劉名晏表示，葛萊美是國際性大獎，能夠入圍覺得很夢幻也很開心，也很期待能夠參加典禮。

入圍 葛萊美 洛杉磯

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