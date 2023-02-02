我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

蒙市槍嫌陳友艮 曾攜帶致命武器被逮

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市槍案槍手陳友艮30年前曾在聖蓋博警局留下紀錄。(圖：洛杉磯縣警局提供)
蒙市槍案槍手陳友艮30年前曾在聖蓋博警局留下紀錄。(圖：洛杉磯縣警局提供)

造成蒙市「舞星」槍擊案11人死亡的兇嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，作案動機仍然是個謎，回顧他過去的經歷，陳友艮曾於1990年在聖蓋博市（San Gabriel）被逮捕，原因是攜帶上膛槍枝和隱藏武器。

根據聖蓋博市警方的紀錄，事件發生在1990年11月27日晚上，地點在位於聖蓋博市的George's酒類商店（George's Liquor store）附近。 那天晚上，當地警方接到了陳友艮打來的911電話，他告訴他們，「這家商店剛被搶劫」。

在報告中警方寫道：「然後他說他跟蹤了嫌疑人，一名墨西哥裔男性，從商店到公共汽車站」。警方之後並沒有接到任何關於搶劫的電話。在現場的一名警官在報告中稱，感覺到陳友艮的夾克左邊口袋裡有硬物。」

之後陳友艮承認那是一把槍，這名警官從他的夾克里掏出一把 .38-Special德國製造左輪手槍，裝有空心點實彈，這種子彈在執法界被暱稱為「警察殺手」子彈，具有穿透防彈衣的能力。 這名警官將陳友艮塞進警車，而第二支警察隊伍隨之抵達，店主說一名男子「偷了一些啤酒，另一名亞裔男性正在追他」。

陳友艮告訴警方，他在遛狗時路過這家商店。 在主人聲稱她被搶劫後，他跑回自己的房子並拿起了槍，陳友艮說「拿槍是為了保護自己。」

隨後陳友艮被指控攜帶裝彈槍枝和隱藏武器。 該刑事案件的結果尚不清楚。 但這並不是他在1990年代與聖蓋博警方的唯一一次接觸。

根據當年提交的一份報告，1992 年，陳友艮在一家餐館遇到了一名女子，他偶爾會和她約會。 陳友艮稱 「這名女子最近告訴他她已婚並正在尋求離婚。」

陳友艮告訴警方，威脅開始來臨。 他說，對方丈夫的姐姐打電話告訴他，她是一名台灣幫派成員，如果他繼續和那個女人約會，她會讓她的一個朋友殺了他。1993年初，陳友艮再次報警說他「在他的前草坪上發現了49顆獵槍彈」， 他告訴警方，這名女性的家人「把彈藥放在那裡是為了恐嚇他」。

聖蓋博警探認真對待了這份報告，他們聯繫了陳友艮聲稱與他約會女子的丈夫。 據該丈夫稱，「他與妻子的婚姻一直存在問題，陳友艮和他的妻子在他出國出差時經常見面。」女子丈夫表示，他們夫婦正試圖修復他們的婚姻，這激怒了陳友艮。最終警方得出結論，該女子丈夫的姊姊從未威脅過陳友艮，也並沒有威脅意圖。

蒙市兇嫌陳友艮曾報警，稱與他約會的女士的丈夫家人對他發出死亡威脅。（圖：聖蓋博警...
蒙市兇嫌陳友艮曾報警，稱與他約會的女士的丈夫家人對他發出死亡威脅。（圖：聖蓋博警方紀錄）

聖蓋博 警察 亞裔

上一則

加州州長紐森提新法 公共場所禁攜槍

下一則

華商黃春華再拓投資版圖 收購包機公司飛馬航空

延伸閱讀

蒙市槍案 有警消心理受創須輔導

蒙市槍案 有警消心理受創須輔導
法鼓山洛杉磯道場 31日晚為蒙市槍擊案罹難者祈福

法鼓山洛杉磯道場 31日晚為蒙市槍擊案罹難者祈福
前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨

前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨
出錢出力 華人機構助蒙市槍案受害者

出錢出力 華人機構助蒙市槍案受害者
蒙市大屠殺 亞裔名人堂送暖2月1日免費發關懷包

蒙市大屠殺 亞裔名人堂送暖2月1日免費發關懷包
亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

熱門新聞

南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%