蒙市槍嫌陳友艮 曾攜帶致命武器被逮

蒙市槍案槍手陳友艮30年前曾在聖蓋博警局留下紀錄。(圖：洛杉磯縣警局提供)

造成蒙市「舞星」槍擊案11人死亡的兇嫌陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，作案動機仍然是個謎，回顧他過去的經歷，陳友艮曾於1990年在聖蓋博 市（San Gabriel）被逮捕，原因是攜帶上膛槍枝和隱藏武器。

根據聖蓋博市警方的紀錄，事件發生在1990年11月27日晚上，地點在位於聖蓋博市的George's酒類商店（George's Liquor store）附近。 那天晚上，當地警方接到了陳友艮打來的911電話，他告訴他們，「這家商店剛被搶劫」。

在報告中警方寫道：「然後他說他跟蹤了嫌疑人，一名墨西哥裔男性，從商店到公共汽車站」。警方之後並沒有接到任何關於搶劫的電話。在現場的一名警官在報告中稱，感覺到陳友艮的夾克左邊口袋裡有硬物。」

之後陳友艮承認那是一把槍，這名警官從他的夾克里掏出一把 .38-Special德國製造左輪手槍，裝有空心點實彈，這種子彈在執法界被暱稱為「警察 殺手」子彈，具有穿透防彈衣的能力。 這名警官將陳友艮塞進警車，而第二支警察隊伍隨之抵達，店主說一名男子「偷了一些啤酒，另一名亞裔 男性正在追他」。

陳友艮告訴警方，他在遛狗時路過這家商店。 在主人聲稱她被搶劫後，他跑回自己的房子並拿起了槍，陳友艮說「拿槍是為了保護自己。」

隨後陳友艮被指控攜帶裝彈槍枝和隱藏武器。 該刑事案件的結果尚不清楚。 但這並不是他在1990年代與聖蓋博警方的唯一一次接觸。

根據當年提交的一份報告，1992 年，陳友艮在一家餐館遇到了一名女子，他偶爾會和她約會。 陳友艮稱 「這名女子最近告訴他她已婚並正在尋求離婚。」

陳友艮告訴警方，威脅開始來臨。 他說，對方丈夫的姐姐打電話告訴他，她是一名台灣幫派成員，如果他繼續和那個女人約會，她會讓她的一個朋友殺了他。1993年初，陳友艮再次報警說他「在他的前草坪上發現了49顆獵槍彈」， 他告訴警方，這名女性的家人「把彈藥放在那裡是為了恐嚇他」。