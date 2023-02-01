賊偷車牌 相中同款車 1分鐘內完事

高女士的汽車停在家門口，車牌一分鐘內就被盜取。（記者邵敏／攝影）

南加 地區盜竊猖獗，嫌犯頻頻將目標對準停靠在外面的汽車 ，他們不僅砸車窗偷車內物品，還竊取觸媒轉換器、輪胎，甚至對汽車牌照下手。洛縣華女 的車牌最近被撬，監控視頻顯示小偷一分鐘內迅速得手，他開著被害人的同款車輛作案，偷盜車牌的原因就是為了安裝到自己的車上。

南加洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密（Rosemead）居民高女士，12月21日那天，突然發現汽車後面的牌照不翼而飛。根據高女士回憶，她下班時發現這一情況，當時車就停在公司停車場，「我第一反應就是小偷在公司門口撬走車牌，所以趕緊讓老闆調取監控視頻。」

但高女士的停車位置正好處於停車場的監控盲區，監控鏡頭並沒有拍到任何可疑人物。公司同事提醒，盜賊拆卸汽車牌照時，肯定會留下一些蛛絲馬跡，比如安裝車牌的螺絲釘可能就掉在附近地面上。一般來說，小偷不會把這些螺絲釘撿走，偷了車牌馬上就跑。

但高女士在停車位置附近仔細查看，並沒有發現螺絲釘，她分析會不會在其他地方失竊，「我昨天晚上回家看到車牌還在，因為當時從後備箱拿過東西，如果車牌被偷肯定會注意到。」21日一早高女士匆忙上班，沒有注意看自己的車牌，如果不是在公司的停車場被偷，那有可能是前一天晚上停在家裡時被盜。

高女士回到家，趕緊檢查家門口的停車位置，果然在地上找到幾顆從車牌上掉下來的螺絲釘。她調取家中監控視頻，發現12月20日晚上10時33分左右，一輛淺色的奧迪車（Audi）靠近自己的汽車，嫌犯下車、拆卸牌照、上車離開，整個過程不到一分鐘就完成。高女士氣憤地說：「這麼短時間就迅速得手，說明小偷早就踩過點，目標非常明確。」

案發當晚，家門口的路上停放著多輛汽車，盜賊為何只選擇對這輛汽車下手？高女士表示，從監控視頻中仔細分辨，對方車輛與自己的車是同款，都是奧迪Q3，她分析說：「停在我車旁邊的還有奧迪Q5，只有我這部是奧迪Q3。小偷特意尋找同款車型盜取車牌，這樣就可以安裝到自己車上，之後隨意違章駕駛，卻不會收到一張罰單，因為罰單只會寄給我，跟他沒有任何關係。」

相關人士指出，嫌犯盜取車牌並安裝到自己的車上，不僅可以肆意違規駕駛，甚至可以開著這輛車，實施其他犯罪行為，以此掩蓋自己車輛的真實信息，逃避警方追捕。

雖然車牌被盜事小，但高女士意識到事情的嚴重性，可能會帶來一些無法預測的後果，她趕緊報警，「我要第一時間讓警方做紀錄，證明這個牌照已被盜，如果發生什麼違法違規行為，已和我沒有任何關係。」

案發後，高女士前往DMV補了一張新牌照。她表示，此次經歷雖然經濟損失不大，但心情卻很沮喪，「盜賊現在真的是無所不偷，之前聽說很多人車內物品被盜，輪胎、轉換器被偷，現在連牌照也要。治安越來越不好，完全沒有安全感。」