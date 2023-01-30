蔡班達受邀出席拜登國情咨文演講

聯邦眾議員趙美心（左）表彰奪槍英雄蔡班達。（記者啟鉻／攝影 ）

南加華人聚居的阿罕布拉 市29日舉辦第29屆「四海迎春」春節節慶活動。活動亮點之一是表彰華裔「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay），同時聯邦眾議員趙美心 還宣布，受總統拜登邀請赴白宮，蔡班達作為特邀嘉賓出席2023年總統國情咨文演講。

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當天在活動主舞台舉行蔡班達表彰儀式最受矚目，時間雖然安排在午後12時30分，但許多民眾早早就圍過來。蔡班達在幾名警員護衛下，出現在現場時，引來陣陣歡呼，大家為蔡班達義舉表示敬意。蔡班達的家人也到場。

阿罕布拉市警局首位女局長Kelley Fraser首先向蔡班達頒發「勇氣獎」，表彰他在蒙市發生的屠殺式槍擊案中，冒著生命危險，勇敢奪下兇手槍枝，避免更多無辜生命遭殺戮。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）在頒獎時向宣布，蔡班達已受到總統拜登邀請，作為特邀嘉賓出席2月7日的國情咨文演講。趙美心說，作為嘉賓參加總統國情咨文演講是一個巨大榮譽，蔡班達值得這份榮譽。如果沒有蔡班達徒手奪槍，或者還有更多人遭殺害。當讓這位英雄講述事情經過時，他卻表現得十分謙遜，現在用語言真的無法表述他的勇敢。未來日子裡，我們需要恢復創傷，需要團結一致，提供受害者更多支持。同時也要告訴全美民眾，有一位叫蔡班達的年輕人，用他的勇氣和義舉，拯救了更多人的生命。

向蔡班達頒發獎狀的還有加州參議員Susan Rubio、加州眾議員方樹強、洛縣縣政委員蘇麗絲等。洛縣縣警局局長盧納也參加表彰儀式。

阿罕布拉市警局授予蔡班達勇氣獎。（記者啟鉻／攝影 ）

蔡班達在頒獎儀式後，含著眼淚說，對獲得的榮譽和支持表達感謝。他知道生命是很脆弱的，他自己和社區為逝去的無辜生命感到悲痛。部分受害者因為經常到來來舞社，他很熟悉並視為朋友。希望受害者家屬能夠從痛苦中恢復，祈禱他們能夠再找到歡樂。在新的一年開始後，也是艱難時候，需要重塑社區，樹立勇氣和信心，從悲劇中重新振作。

蒙特利公園市市長羅霈霆、市議員饒影凡、吳紹榮等受邀參加活動。

阿罕布拉市（Alhambra）29日顯得格外熱鬧，年度「四海迎春」活動在疫情后首次舉行。在緬因街(Main Street)介於三街與嘉惠爾路(Garfield)之間，美食、小商品、遊戲抽獎、招聘等各個攤位，以及農夫市場都聚集在一起，還有亞裔文娛團體表演，吸引許多當地及周邊城市居民駐足。當天阿市警方也在現場高度戒備。