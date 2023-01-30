我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

蔡班達受邀出席拜登國情咨文演講

記者啟鉻／洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（左）表彰奪槍英雄蔡班達。（記者啟鉻／攝影 ）
聯邦眾議員趙美心（左）表彰奪槍英雄蔡班達。（記者啟鉻／攝影 ）

南加華人聚居的阿罕布拉市29日舉辦第29屆「四海迎春」春節節慶活動。活動亮點之一是表彰華裔「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay），同時聯邦眾議員趙美心還宣布，受總統拜登邀請赴白宮，蔡班達作為特邀嘉賓出席2023年總統國情咨文演講。

影音來源：記者啟鉻

當天在活動主舞台舉行蔡班達表彰儀式最受矚目，時間雖然安排在午後12時30分，但許多民眾早早就圍過來。蔡班達在幾名警員護衛下，出現在現場時，引來陣陣歡呼，大家為蔡班達義舉表示敬意。蔡班達的家人也到場。

阿罕布拉市警局首位女局長Kelley Fraser首先向蔡班達頒發「勇氣獎」，表彰他在蒙市發生的屠殺式槍擊案中，冒著生命危險，勇敢奪下兇手槍枝，避免更多無辜生命遭殺戮。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）在頒獎時向宣布，蔡班達已受到總統拜登邀請，作為特邀嘉賓出席2月7日的國情咨文演講。趙美心說，作為嘉賓參加總統國情咨文演講是一個巨大榮譽，蔡班達值得這份榮譽。如果沒有蔡班達徒手奪槍，或者還有更多人遭殺害。當讓這位英雄講述事情經過時，他卻表現得十分謙遜，現在用語言真的無法表述他的勇敢。未來日子裡，我們需要恢復創傷，需要團結一致，提供受害者更多支持。同時也要告訴全美民眾，有一位叫蔡班達的年輕人，用他的勇氣和義舉，拯救了更多人的生命。

向蔡班達頒發獎狀的還有加州參議員Susan Rubio、加州眾議員方樹強、洛縣縣政委員蘇麗絲等。洛縣縣警局局長盧納也參加表彰儀式。

阿罕布拉市警局授予蔡班達勇氣獎。（記者啟鉻／攝影 ）
阿罕布拉市警局授予蔡班達勇氣獎。（記者啟鉻／攝影 ）

蔡班達在頒獎儀式後，含著眼淚說，對獲得的榮譽和支持表達感謝。他知道生命是很脆弱的，他自己和社區為逝去的無辜生命感到悲痛。部分受害者因為經常到來來舞社，他很熟悉並視為朋友。希望受害者家屬能夠從痛苦中恢復，祈禱他們能夠再找到歡樂。在新的一年開始後，也是艱難時候，需要重塑社區，樹立勇氣和信心，從悲劇中重新振作。

蒙特利公園市市長羅霈霆、市議員饒影凡、吳紹榮等受邀參加活動。

阿罕布拉市（Alhambra）29日顯得格外熱鬧，年度「四海迎春」活動在疫情后首次舉行。在緬因街(Main Street)介於三街與嘉惠爾路(Garfield)之間，美食、小商品、遊戲抽獎、招聘等各個攤位，以及農夫市場都聚集在一起，還有亞裔文娛團體表演，吸引許多當地及周邊城市居民駐足。當天阿市警方也在現場高度戒備。

阿市警方嚴陣以待。（記者啟鉻／攝影 ）
阿市警方嚴陣以待。（記者啟鉻／攝影 ）
主舞台表演。（記者啟鉻／攝影 ）
主舞台表演。（記者啟鉻／攝影 ）
四海迎春活動現場。（記者啟鉻／攝影 ）
四海迎春活動現場。（記者啟鉻／攝影 ）

眾議員 阿罕布拉 趙美心

上一則

加州收入前1% 門檻年薪80萬

下一則

南加通膨放緩 家庭開支壓力仍大

延伸閱讀

奪槍英雄蔡班達獲總統邀請 出席國情咨文演說

奪槍英雄蔡班達獲總統邀請 出席國情咨文演說
麥卡錫將會晤拜登 商討避免美國債務違約

麥卡錫將會晤拜登 商討避免美國債務違約
政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」是為了2024？

政治阻力大 拜登仍強推「攻擊性武器禁令 」是為了2024？
援助戰車還不夠 美媒：五角大廈正推動援烏F-16

援助戰車還不夠 美媒：五角大廈正推動援烏F-16
加入抵制行列 歐盟：聯手美讓中國半導體「窒息」

加入抵制行列 歐盟：聯手美讓中國半導體「窒息」
對槍案心碎 趙美心慰問舞星老闆

對槍案心碎 趙美心慰問舞星老闆

熱門新聞

警方圍捕可能是由蒙市槍案嫌犯所開的白色車子。(路透)

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

2023-01-22 19:59
案發現場照片。（取材自推特）

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

2023-01-22 18:00
蒙特利公園市西嘉偉街122號街區附近，21日晚間發生大規模槍擊案。(取材自谷歌地圖)

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

2023-01-22 09:45
加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
郝女士曾在舞廳的微信群中收到女老闆梁卓的邀請，該群群主在22日遺憾發表公告，男老闆已不幸身亡。（受訪者提供）

蒙市大屠殺男老闆中槍身亡 據傳殺機肇因於嫉妒

2023-01-22 21:27

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個