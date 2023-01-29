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發不出的照片…蒙市槍案受害者Charlie Yau生前樂助人

記者劉子為／蒙特利公園市報導
姚先生朋友為他在聖地牙哥拍的照片還靜靜躺在朋友的手機相冊裡，可惜再也沒有機會發送出去。（受訪者提供）
姚先生朋友為他在聖地牙哥拍的照片還靜靜躺在朋友的手機相冊裡，可惜再也沒有機會發送出去。（受訪者提供）

蒙特利公園市大規模槍擊案的受害者之一，Chia-Ling(Charlie) Yau，76歲，在美台僑。他生前樂於助人，深受家人和朋友的喜愛。他的朋友最近在瀏覽手機相冊時，發現有一張此前為姚先生拍攝的照片，一直沒有發給他，也再也沒機會發送了。

姚先生和這位朋友郝女士結識已久，他們在一個小學讀書，曾經的台灣空軍子弟學校。後來兩人又都定居洛杉磯，雖然不是最親近的朋友，但因為都熱愛跳舞，經常會碰面交流。

郝女士說，「據了解，姚先生目前是單身，很努力地將兩個小孩養大。他已經退休，因為熟悉各種電器，經常會熱心幫朋友做維修。他也愛跳舞和旅遊，我們因此有一些交流。」

郝女士此前去聖地牙哥遊玩時曾偶遇姚先生，他們搭乘了同一輛遊客大巴。在海邊觀光時，姚先生請郝女士為他拍一些照片留念，郝女士欣然答應。可惜後來因為行程繁忙，郝女士忘了將照片發給姚先生，而如今，這些照片只能靜靜地被收藏在相冊裡。

姚先生的家人發表聲明悼念，聲明寫到，姚先生是一名體貼的父親、叔叔、兄弟和朋友，「他總是很快樂和風趣，努力把生活過得充實。他一直用心在培養自己的愛好，包括音樂、舞蹈和旅遊。他總對生活充滿感激，也常常進行反思。他的兒子表示，父親從不吝惜給予愛和肯定，默默地守護和幫助整個家庭。」

蒙特利公園市 觀光 退休

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