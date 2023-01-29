槍案倖存者 不吃不喝難入眠 談案發夜仍驚恐害怕

蒙市蘭利老人中心在各級政府的協助下，改成臨時倖存者資源中心，不少受害人主動尋求幫助。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市 （Monterey Park）「舞星」舞社大屠殺槍擊案發生後，蒙市府在聯邦和加州 政府的協助下，第一時間在蘭利老人中心 （The Langley Senior Citizen Center）成立倖存者中心提供輔導資源，並暫停原來提供給社區中老年人的康樂活動，只開放給受創對象。而提供華人母語輔導的一位慈濟志工透露，受害者大多受創嚴重，有些人甚至不吃不喝，睡眠出現障礙，回憶案發時神色更是透露著驚恐和害怕。

這位慈濟志工表示， 從22日大年初一服務至今， 倖存者中心每天從早上7時開放至晚間7點，但考慮到每位受害人的身心狀態， 更是延長至近晚間8時。而來到中心接受輔導的家屬，至今約有20位以上，每位談起事發當晚還是十分恐慌、害怕。提及政府在考慮「舞星」受害者多數為亞裔，便安排講越語、廣東語、閩南語、國語等亞洲語系的志工前來輔導。 慈濟美國總會在第一時間被通知提供協助，包括他在內共有九名志工在現場值班提供服務。

這位志工提到，現場接受輔導的受害者們，年紀多數約50歲，也有青少年。這名青少年雖不在案發現場，但平日經常陪同母親到舞室練舞，在得知舞室十分疼愛他的爺爺不幸喪生，悲傷難以言喻。 而有一位受害者則是在與朋友一同共舞時，突然發現朋友手上都是血，自己身上也沾染血跡，才發現有人闖入掃射。這兩人趕緊將身上的血跡抹開，裝作重傷，躲藏於桌底。更有一位女士是在和男伴跳舞時，發現對方倒下去。當時這位女士還誤以為對方開玩笑，才赫然發現有兇嫌闖入。躲過一劫回家後的她，受創嚴重，不吃不喝，睡眠更出現嚴重問題，並將自己反鎖房內不願溝通，直至在朋友陪伴下才到倖存者中心接受輔導。

這位志工又說，受害者們回憶起當時的情況，神色無一不透露著驚恐和害怕。目前志工們在倖存者中心的角色為安撫和輔導，輔導過程並採私人談話模式， 讓受害者們輪流進入談話室，志工們在談話時，會有至少三人作為翻譯、紀錄和陪伴的角色，在一旁安撫對方情緒，並詳細記錄對話，後續再將紀錄呈交給政府、及專業人士評估後續的輔導需求。 而在對話過程中，不少受害者表達了對媒體追問的恐懼心情，在媒體的不斷追問下，讓他們的心靈狀態加劇下滑。

受害者們平均都在中心內停留至少一小時，並在志工陪伴下逐漸放鬆。這位志工表示，輔導過後，中心都提供受害者們願不願意接受後續追蹤輔導的自由，目前已有多位表達接受的意願。也有部分受害者表達經濟支援的需求，現在志工們已將資料一一建檔上繳。 而輔導期間，不少私人、公立愛心團體，也陸續向政府表達願意提供相關輔導的意願，但中心都以政府的團體為優先考量。

蘭利老人中心地址：400 N. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754。