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舞社惡性競爭惹禍？資深員工：說法不實

記者趙健／蒙特利公園市報導
「來來」舞社已於案發後的第二天營業，舞客們仍照常來練舞。（記者趙健／攝影）
「來來」舞社已於案發後的第二天營業，舞客們仍照常來練舞。（記者趙健／攝影）

洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）大規模槍擊案發生後，兇手從「舞星」舞社立刻趕往了另一家名叫「來來」的舞社，企圖再次行兇。案發之後，有傳言說這場悲劇是兩家舞社中存在某種惡性競爭導致。關於此，也曾在「舞星」工作多年的「來來」舞社的員工Alice表示，這種說法是不實的。

平日裡，Alice就坐在兇手闖入「來來」時奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）所在的前台接待室裡。她負責日常接待工作，也是對舞客們最熟悉的人。 「因為我平時都是6點下班，我走後Brandon會在這裡，所以當晚我就沒在現場。」

對於這兩家經營多年的舞社，Alice說，在舞蹈愛好者的圈子裡，有一個多年前保留下來的習慣——基本上每到周六的晚上大家會在「舞星」跳舞，而在周日的下午，大家就會在「來來」跳舞。基本上所有跳交誼舞（Social Dancing）的華人都會過來——洛杉磯、托倫斯，還有些是從橙縣安那罕（Anaheim）那邊來的人。 「案發當天恰好是周六，大家就都去自然就去『舞星』了。」

「 那些說是惡性競爭導致的仇殺完全是不實的。兩家舞社距離非常近，大家平日裡也都非常默契地兩邊跑。當『舞星』有特別的活動時，客人就會過去跳；我們這邊有活動時，大家就會過來。」Alice說。

在「來來」工作之前，Alice曾在「舞星」工作多年，因此對這個圈子和兩邊的情況都很了解。 「絕大部分不幸遇難的人都認識，包括兇手的前妻，疫情前也常常來這邊，但疫情後在這邊就比較少看見她。」

然而，對72歲的兇手陳友艮，Alice則表示「印象不深」，稱近年都沒有怎麼在舞社見過他。「他是跳交誼舞的，不是專業跳國標舞（Ballroom Dancing），就不會定期去舞社。 其實舞社就是一個大家健身、娛樂，跟朋友交流的場所。交誼舞是不受邀請限制的，不存在邀不邀請的問題。當然了，老馬（遇難者馬名偉）為人熱情，喜歡招呼別人一起跳舞，最多也就是類似這樣的邀請吧。熟悉的朋友也可能會私底下約，但也有自己過來的人。」

關於作案動機，Alice稱：「根據目前的分析，那個人的精神狀況好像不太對，看起來感覺像是『老年憂鬱症』」。

目前，對於本案的作案動機，警方仍在調查中。 25日洛縣警局公布案件調查進展，表示兇手陳友艮在過去五年沒有去過「舞星」，其殺人動機難以捉摸，警方尚未確定他與任何受害者有聯繫。

在採訪的過程中，「來來」舞社一直不斷有顧客進出。

從「來來」舞社前台休息室內，可以看到整個舞蹈教室的情況。（記者趙健／攝影）
從「來來」舞社前台休息室內，可以看到整個舞蹈教室的情況。（記者趙健／攝影）
兇手在「舞星」舞社進行大規模掃射後，立刻趕往「來來」舞社，企圖再次行兇。（記者趙...
兇手在「舞星」舞社進行大規模掃射後，立刻趕往「來來」舞社，企圖再次行兇。（記者趙健／攝影）

疫情 洛杉磯 蒙特利公園市

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