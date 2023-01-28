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蒙市槍案超度會 家屬痛哭籲控槍

記者張庭瑜／洛杉磯報導
蒙市市長、議員、中華會館主席等人皆到場參加法會。（記者張庭瑜／攝影）
蒙市市長、議員、中華會館主席等人皆到場參加法會。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）舞星舞社槍擊案發生後第六天，由該市大西洋道（Atlantic Avenue）當地佛堂及信眾自發性於1月27日（周五）舉辦超度亡靈大會， 駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境也於當日獻花致意。

華人政要點香祭拜。（記者張庭瑜／攝影）
華人政要點香祭拜。（記者張庭瑜／攝影）

助念師父於案發門外助念祈福。（記者張庭瑜／攝影）
助念師父於案發門外助念祈福。（記者張庭瑜／攝影）

助念主持師父灑水祈福。（記者張庭瑜／攝影）
助念主持師父灑水祈福。（記者張庭瑜／攝影）

自槍擊案發生後，舞星舞社外大門緊鎖，門外滿置著各方送去的悼念花圈及蠟燭等。而當地居民考量到11名死者當中多為華裔、越華裔，並邀請七位越南僧人於案發現場外、及舞廳外走道以英語及越南語誦經迴向給逝者。而駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境、蒙市市長羅霈霆、議員饒影凡、羅省中華會館主席李金生、洛杉磯中華總商會(Chinese Chamber of Commerce Los Angeles)主席莊佩源等人皆到場致意。 

不少民眾身著黑衣，相互依靠。（記者張庭瑜／攝影）
不少民眾身著黑衣，相互依靠。（記者張庭瑜／攝影）

慘案發生後的大門首度打開。（記者張庭瑜／攝影）
慘案發生後的大門首度打開。（記者張庭瑜／攝影）

經文處獻花小卡表達對逝者的悲痛。（記者張庭瑜／攝影）
經文處獻花小卡表達對逝者的悲痛。（記者張庭瑜／攝影）

而案發以來，一直沒有公開露面的舞星舞社負責人梁卓 (Maria Liang) 也出現於法會現場，在羅省中華總商會主席莊佩源協助中，她打開舞星舞社大門，讓七名高僧在大堂內以英語及越南語誦經，僧人及後在舞星門外繼續相關法事，並讓民眾上香致祭。經文處處長也在慰問于文濤（Wen Tau Yu，音譯）家屬後抵達現場獻花致意。 

民眾於地面寫下不少鼓勵、弔念詞語。（記者張庭瑜／攝影）
民眾於地面寫下不少鼓勵、弔念詞語。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境代表經文處全體員工獻花致意。（記者張庭瑜／攝影）
黃敏境代表經文處全體員工獻花致意。（記者張庭瑜／攝影）

逝者對親友的離去十分悲痛，忍不住大哭。（記者張庭瑜／攝影）
逝者對親友的離去十分悲痛，忍不住大哭。（記者張庭瑜／攝影）

羅霈霆表示，蒙市是一個多元化的社區，包括精神和宗教信仰等不同層面，而今天這場超度法會也是考量到不同民眾有不同信仰，有鑒於前幾天已舉辦基督教法會，才選於今日舉辦佛教法會。

由多個公益團體發起的募捐活動，已將近100萬元募捐目標。（gofudme截圖）
由多個公益團體發起的募捐活動，已將近100萬元募捐目標。（gofudme截圖）

黃敏境獻花致意給台僑逝者。（記者張庭瑜／攝影）
黃敏境獻花致意給台僑逝者。（記者張庭瑜／攝影）

黃敏境表示，今天代表經文處全體同仁到這裡來向不幸罹難者獻花。也表達他們最深切的哀悼。其中一位台灣僑胞于文濤的家屬也在聽聞不幸消息後趕到現場。此外，當地許多公益團體也發起募款活動，希望能募到100萬整後，用於傷者、逝者家屬身上， 並協助協助這些家屬度過難關。而蔡英文總統同時也藉處長轉達最深哀悼。

黃敏境對慘案的發生十分悲痛。（記者張庭瑜／攝影）
黃敏境對慘案的發生十分悲痛。（記者張庭瑜／攝影）

而案發過後，經文處也於第一時間與警方取得密切聯繫，並一一確認死者身份，聯繫家屬等，並給予其家屬需要的救助及協助。

民眾痛哭失聲，對於逝者的離去十分悲傷。（記者張庭瑜／攝影）
民眾痛哭失聲，對於逝者的離去十分悲傷。（記者張庭瑜／攝影）

而罹難者家屬們除了對這場不幸的意外感到悲痛之餘，更表達了希望憾事不再發生，槍枝控管能得到確實的掌控。

洛杉磯 越南 華裔

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