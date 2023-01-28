亞太裔律師團體聯合聲明 譴責蒙市槍殺案
美國及南加州地區多個亞太裔律師協會27日發表聯合聲明，譴責1月21日除夕夜發生在蒙特利公園市的槍擊大屠殺案。這些團體表示「一起哀悼逝者，幫助傷者，並支持社區從悲痛中恢復過來。」律師協會正積極組織聯盟幫助受害人及其家屬。
這些律師協會包括，洛杉磯縣亞太裔美國律師協會 （NPABA）、加利福尼亞州亞太裔美國律師協會 （Cal-APABA）、全國亞太裔美國律師協會 （NAPABA）、亞太裔美國女律師聯盟 （APAWLA）、亞太裔美國律師協會科羅拉多州分會、日裔美國律師協會（JABA） 、南加州韓裔美國律師協會（KABA） 、南加州南亞裔律師協會 （SABA）、南加州華人律師協會 （SCCLA）、泰裔美國律師協會 （TABA）和南加州越南裔美國律師協會（VABASC）。
APABA會長嚴若瑜（Erica Yen）說「 嚴厲譴責這種可怕的暴力行為。為受害者和受該事件影響的人祈禱，在這個艱難的時刻，APABA與合作夥伴願意為社區提供力所能及的支持和幫助。 APABA自成立年以來，一直與蒙特利公園市有著密切的聯繫與合作。
這些律師協會及其合作夥伴，南加州亞裔美國人促進正義協會（Asian Americans Advancing Justice Socal）正在協商成立聯盟為受害者及其家人提供更多的支持和服務。 民眾可以通過Go Fund Me網站捐款，所得善款將全部用於幫助受害人及家屬。地址為：https://www.gofundme.com/f/monterey-park-lunar-new-year-victims-fund?
Cal-APBA會長Asit Panwala 說「我們對蒙特利公園市的暴力事件和傷亡深感悲痛。在經歷了兩年多的疫情創傷後，許多亞裔家庭都期待著這個農曆新年能夠重新歡聚一堂，一起慶祝新的一年到來，但是卻發生槍擊案悲劇，我們與遇難者家屬一起哀思。」
NAPABA會長Sandra Leung表示「與受該事件影響的家庭和社區肩並肩站在一起，這本是一個歡慶和喜悅的夜晚。對於我們的許多會員來說，蒙特利公園市就是他們的家。這是他們成長和與朋友和家人共度歡樂時光的地方。 NAPABA將致力於幫助受暴力影響的社區，並向受害者及其家人提供支持和幫助。」
KABA會長Monica Min表示，「 對農曆新年前夕發生在蒙特利公園市的大規模槍擊事件深感悲痛。對受這場令人心碎的悲劇事件影響的受害者家屬和社區表達哀悼。」
SCCLA會長洪立筠（Nina Hong）說，「 與其他亞裔律師協會與蒙特利公園市堅強的社區團結一致，嚴厲譴責暴力行為，我們與受害人家屬一起，在這座美好城市，悼念逝者。 我們決心團結一致，確保華人和亞太裔社區的安全。」
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