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亞太裔律師團體聯合聲明 譴責蒙市槍殺案

洛杉磯訊
美國及南加州地區多個亞太裔律師協會發表聲明悼念蒙市大屠殺死者。（記者王若然／攝影）
美國及南加州地區多個亞太裔律師協會發表聲明悼念蒙市大屠殺死者。（記者王若然／攝影）

美國及南加州地區多個亞太裔律師協會27日發表聯合聲明，譴責1月21日除夕夜發生在蒙特利公園市的槍擊大屠殺案。這些團體表示「一起哀悼逝者，幫助傷者，並支持社區從悲痛中恢復過來。」律師協會正積極組織聯盟幫助受害人及其家屬。

這些律師協會包括，洛杉磯縣亞太裔美國律師協會 （NPABA）、加利福尼亞州亞太裔美國律師協會 （Cal-APABA）、全國亞太裔美國律師協會 （NAPABA）、亞太裔美國女律師聯盟 （APAWLA）、亞太裔美國律師協會科羅拉多州分會、日裔美國律師協會（JABA） 、南加州韓裔美國律師協會（KABA） 、南加州南亞裔律師協會 （SABA）、南加州華人律師協會 （SCCLA）、泰裔美國律師協會 （TABA）和南加州越南裔美國律師協會（VABASC）。

APABA會長嚴若瑜（Erica Yen）說「 嚴厲譴責這種可怕的暴力行為。為受害者和受該事件影響的人祈禱，在這個艱難的時刻，APABA與合作夥伴願意為社區提供力所能及的支持和幫助。 APABA自成立年以來，一直與蒙特利公園市有著密切的聯繫與合作。

這些律師協會及其合作夥伴，南加州亞裔美國人促進正義協會（Asian Americans Advancing Justice Socal）正在協商成立聯盟為受害者及其家人提供更多的支持和服務。 民眾可以通過Go Fund Me網站捐款，所得善款將全部用於幫助受害人及家屬。地址為：https://www.gofundme.com/f/monterey-park-lunar-new-year-victims-fund?

Cal-APBA會長Asit Panwala 說「我們對蒙特利公園市的暴力事件和傷亡深感悲痛。在經歷了兩年多的疫情創傷後，許多亞裔家庭都期待著這個農曆新年能夠重新歡聚一堂，一起慶祝新的一年到來，但是卻發生槍擊案悲劇，我們與遇難者家屬一起哀思。」

NAPABA會長Sandra Leung表示「與受該事件影響的家庭和社區肩並肩站在一起，這本是一個歡慶和喜悅的夜晚。對於我們的許多會員來說，蒙特利公園市就是他們的家。這是他們成長和與朋友和家人共度歡樂時光的地方。 NAPABA將致力於幫助受暴力影響的社區，並向受害者及其家人提供支持和幫助。」

KABA會長Monica Min表示，「 對農曆新年前夕發生在蒙特利公園市的大規模槍擊事件深感悲痛。對受這場令人心碎的悲劇事件影響的受害者家屬和社區表達哀悼。」

SCCLA會長洪立筠（Nina Hong）說，「 與其他亞裔律師協會與蒙特利公園市堅強的社區團結一致，嚴厲譴責暴力行為，我們與受害人家屬一起，在這座美好城市，悼念逝者。 我們決心團結一致，確保華人和亞太裔社區的安全。」

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