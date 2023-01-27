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舞星案發時一起躲桌下 她為好友葬禮籌款

記者邵敏／蒙特利公園市報導
店內上方醒目地掛著幾張Andy高的巨幅照片，表達生者對逝者的懷念。(記者邵敏／攝影)
店內上方醒目地掛著幾張Andy高的巨幅照片，表達生者對逝者的懷念。(記者邵敏／攝影)

蒙特利公園市大年夜發生大規模槍擊案，11名無辜遇害者中一名72歲的高裕倫（YuLun Kao，音譯），人們習慣稱他為Andy高。慘劇發生時，另一名也在現場的女舞者Shally，當時就與Andy高一起躲在桌子底下，但Andy高並沒有逃過這場劫難。

死裡逃生的Shally，1月26日（周四）在洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）的一家甜甜圈店內，為舞伴好友Andy高募款。她為失去15年的友誼哀悼，同時試圖籌款幫助埋葬朋友。記者在店內匆匆見到Shally一面，她神色憔悴，看上去十分疲憊，還未從恐懼與悲痛中恢復過來，並通過同事表示她現在不願接受媒體採訪。

據悉，兇手手持半自動步槍闖進舞社時，Shally和Andy高一起躲在桌子底下，但後者不幸中槍，當場身亡。

Shally發起的籌款地點位於亞市Las Tunas Drive 34號的一家甜甜圈店內，當天活動持續到下午3時，陸續有捐款者進出。店內上方醒目地掛著幾張Andy高的巨幅照片，表達生者對逝者的懷念。一名到店內購買甜甜圈、並捐款的顧客Edward Chang表示，這是自己可以回饋的一種方式，能為這個社區做的事情。

籌款活動27日、28日將繼續進行，時間從上午7時至下午3時，籌款所得將全部用於Andy高的葬禮，如果民眾無法參加籌款活動但仍想幫助，可以在GoFundMe 捐款，網址為https://www.gofundme.com/f/mr-nice。

人們懷念逝者Andy，他來自台灣，會跳各種國標舞，因為就住在蒙特利公園市附近，所以幾乎每天都出來跳舞。朋友指出，Andy不僅熱愛舞蹈，也喜歡寫作，常有一些獨到的見解。他為人熱心，很願意和大家一起學習，還經常熱心的教大家跳舞。

他的兄弟Alan Kao告訴紐約時報，Andy大約20年前移居加州。 據洛杉磯台北經濟文化辦事處稱，Andy擁有美國和台灣雙重國籍。 公共紀錄顯示，他曾擔任過建築承包商。

Kao 是單身，一個人住在南艾爾蒙地（South El Monte）的一套公寓裡，公寓經理Vianeth Tellez在接受主流媒體採訪時說，他是那裡唯一被拉丁裔鄰居包圍的亞裔房客，他經常在晚上吹奏薩克斯風。

兇手闖進舞社時，Andy高躲在桌子底下，但不幸中槍，當場身亡。(記者邵敏／攝影)
兇手闖進舞社時，Andy高躲在桌子底下，但不幸中槍，當場身亡。(記者邵敏／攝影)
死裡逃生的舞伴，為好友Andy高募款。(記者邵敏／攝影)
死裡逃生的舞伴，為好友Andy高募款。(記者邵敏／攝影)

蒙特利公園市 洛杉磯 亞凱迪亞

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