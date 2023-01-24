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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

蒙市槍案現場發現42枚彈殼 槍手家中搜出數百發子彈

編譯陳盈霖／綜合外電報導
蒙特利公園市舞社槍擊案現場共有42發彈殼。(ABC7)
蒙特利公園市舞社槍擊案現場共有42發彈殼。(ABC7)

洛杉磯警察局長23日表示，相關單位23日仍持續調查21日發生於蒙特利公園市「舞星」舞蹈社（Star Ballroom Dance Studio），造成11人死亡，多人受傷的槍擊慘案，現場找到42發彈殼、與大型彈匣，並在槍手家中起出數百發子彈。

洛杉磯時報報導，根據執法部門消息人士稱，目前調查這起大規模槍案的重點，是越裔華人槍手陳友艮（Huu Can Tran，音譯）之前在舞星與阿罕布拉市「來來」舞蹈學校（Lai Lai Ballroom and Studio）的互動，以及是否出於一段關係嫉妒而埋下殺機。該報指稱，槍手因未受邀參加當晚活動，可能是引起他開槍的動機。

消息人士稱，目前相關單位調查仍屬早期階段。但探員們認為，72歲的陳友艮經常光顧舞星與來來，槍案可能是源自於個人恩怨。

他們還認為，陳友艮有不明確的情緒問題，且在槍案發生前幾周，情緒變得更糟。

河濱縣海梅特（Hemet）市警局發言人萊恩斯（Alan Reyes）表示，陳友艮曾於1月7日和1月9日出現在該警局大廳，指控詐欺和竊盜，並稱他的家人在10至20年前曾試圖在洛杉磯毒死他。

萊恩斯說，陳友艮說他會帶著證據回來，但之後就再也沒見到他。

調查單位自22日起，在多個地點執行搜查令，然這起案件恐需數週，才能弄清楚究竟發生什麼事。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）在23日記者會上表示，調查人員在陳友艮位於海梅特的家中，發現一把.308口徑步槍，數百發子彈，包括手機和電腦在內的電子設備，以及讓官員懷疑他在製造槍枝消音器等物品。

他說，當局還在22日發現陳友艮屍體的白色貨車上，沒收一把Norinco手槍，該槍枝登記在他的名下。

盧納說，「我想強調的是，所有找回的槍枝仍需進行額外的法醫彈道檢查，並與我們合作夥伴進行比較，同時還要對嫌犯獲得這些武器來源進行額外調查等。我們仍有很多工作，但我們會不遺餘力的去解決。」

洛杉磯縣警察局長盧納說，蒙特利公園市舞社槍擊案槍手家中起出數百發子彈，但作案動機...
洛杉磯縣警察局長盧納說，蒙特利公園市舞社槍擊案槍手家中起出數百發子彈，但作案動機仍不明。(ABC7)

洛杉磯 蒙特利公園市 警察

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