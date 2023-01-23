政要哀悼南加蒙市槍案 趙美心發文「心碎」

國會眾議員趙美心接受採訪時，看上去十分疲憊，眼眶泛紅。（記者張庭瑜／攝影）

對於21日晚間蒙特利公園市發生的大規模槍擊 案，各級政府官員22日都表示哀悼之意。

總統拜登（Joe Biden）在推特 上發布聲明，表示與妻子吉爾（Jill Biden）正為在蒙市大屠殺中遇難和受傷的被害者祈禱。他表示會密切關注事件相關的發展，並督促社區遵循當地官員和執法部門的指導。

拜登總統在推特上對蒙市發生的悲劇感到哀傷，並會與妻子一同為受害人祈禱。（取材自推特）

副總統賀錦麗（Kamala Harris）在反墮胎發表會之前表示對槍擊案的哀痛，她說槍枝暴力必須停止，不應該再有更多的社區因槍枝暴力或種族歧視引起紛爭。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也在推特上分享想法，表示該晚應該是一個歡樂的慶祝中國新年活動，卻發生槍枝暴力。他會密切監視案件情況，並為受害者哀悼。

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）也在推特上說，這場意外對蒙市是重大悲劇，這本該是闔家慶祝的節日，不該發生槍擊案和大屠殺。而據調查顯示，與亞裔仇恨沒有關聯，但大家會繼續團結讓社區恢復。

洛杉磯市長候選人、國會眾議員凱倫貝斯。（Getty Images）

洛杉磯縣地區檢察長賈斯康在推特上寫道，檢察署、蒙市警察，還有洛縣警局，都在現場調查現況，還有保護附近居民。他表示，任何一個人和社區都不應該經歷如此可怕的悲劇，尤其是在喜慶和歡樂的日子。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）也發文表示對受害者、他們的家人，還有人民遭遇此事感到心碎。

轄區包括蒙市的洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)，發表聲明，她說：「在一個本應充滿歡慶農曆新年的早晨，我們的社區醒來卻聽到了這個令人震驚的消息，我為失去親人和鄰居而感到悲痛」。

針對蒙市大規模槍擊案，縣政委蘇麗絲表示悲痛。（取材自蘇麗絲臉書）

蒙市附近的城市政要也紛紛對這場悲劇表示會給予支持和哀悼，包括阿罕布拉市（Alhambra）市議員佩羅斯（ Sasha Renee Perez ），鑽石吧（Diamond Bar）市長周柏華（Andrew Chou）等。