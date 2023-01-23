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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

南加蒙市槍案 華女「當時在同街進餐」與死神擦肩

記者劉先進 ／綜合報導
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

南加洛杉磯縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈學校，除夕夜21日晚發生駭人聽聞的槍擊案。至少10人死亡，10人受傷。該學校以華人常客為主。台灣華人Bella告訴本報記者，事發時她在同一條街的餐廳吃飯，幾乎和槍擊擦肩而過，頗為害怕。

華人Bella說，當晚9時50分，她就到了附近的餐廳吃飯。晚上10時10分左右，看到警方陸續封路，有救護車飛馳而過。此時，隨後準備到餐廳的老公因為封路，也被擋在外面。「我完全不知道發生了什麼，還以為前面發生了車禍。」

到22日早上看到新聞，她才知道發生大規模槍擊案，感覺害怕，並在社媒上發文說，「天啊，昨天晚上10時，我在同一條街吃飯，難怪被封街了。那是超近的一條街，我那時候還在吃杏鮑菇，沒想到外面已經發生槍案了。」

蒙市大規模槍擊案舞星所在地。（記者陳懿╱製圖）
蒙市大規模槍擊案舞星所在地。（記者陳懿╱製圖）

Bella說，在華人農曆新年期間發生槍擊，原本以為是針對華人的種族歧視或仇恨犯罪，「但後面社交媒體圈瘋傳，是華人男子不滿妻子婚外戀，才去舞廳殺人。」

而南加華人Christina表示，父親曾在事發地附近開過公司，後來因為業務轉移沒有經營。事發地是華人聚集區，距離她現在居住的地方駕車10分鐘。她當天晚上本來打算去北加州朋友家過新年，因為白天沒有租到車，直到22日淩晨4時才出發前往灣區，這時看到遠在台灣的母親發來短訊，得知附近有槍擊案，且死傷慘重。

Christina說，2021年紐約時報廣場發生槍擊時，她也幾乎是擦肩而過。當時，她正在逛街，距離兩個街區外忽然發生槍擊。如果自己走快一點，就可能遭遇槍擊。雖然很近距離靠近慘案，但她說，不會因為有發生槍擊的風險，就封閉在家、不外出。新年活動還是會外出，不管人在南加還是北加，如果遇到新年慶祝活動，比如街會、花市或迅遊，仍然會去看看，「我是比較聽天由命。美國發生槍擊的風險不小，如果真的碰到了，也沒辦法。」

Christina說，美國還是要加強槍枝管控，不要讓人太輕易拿到槍枝，要做必要的背景調查，「雖然因為歷史文化的原因，很多人支持擁槍，難以全面禁槍，但起碼要對大彈夾、自動槍械進行管控，避免有人輕易獲得槍枝造成大規模殺傷。」

槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）
洛杉磯縣警此前公開槍擊兇手的照片。（取自警方推特）
洛杉磯縣警此前公開槍擊兇手的照片。（取自警方推特）

槍擊 華人 南加

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