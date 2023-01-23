蒙市10死槍案 槍手再闖阿市舞廳行兇被阻
南加華人城市蒙特利公園市（Monterey Park ），農曆大年夜發生人間慘劇，槍擊案導致華人舞蹈學校至少十死十傷，兇手確定是華人男子。背後兇殺動機眾說紛紜，有人說是因嫉妒引發的情殺，也有人說是因兩家舞蹈學校惡性競爭導致仇殺，警方目前尚未確定真正的殺人動機。
案發現場位於蒙市一家名叫「舞星」（Star Dance）的華人舞蹈學校。知情者指出，兇手開槍屠殺眾人後，曾驅車持槍前往附近另外一家舞蹈學校，位於阿罕布拉鬧市區的「來來舞廳」（Lai Lai Ballroom & Studio），這兩家舞蹈學校相距兩三哩，都是華人舞蹈愛好者常去的地方。
案發第二天，「來來舞廳」外圍拉著警戒線，證明警方曾在此調查，門口還貼著一張告示，因「舞星」發生悲劇本店關門。當局證實，蒙市槍案發生後不到20分鐘，一名男子持槍闖入「來來舞廳」，旁觀者從男子手中搶走槍枝，現場沒有人受傷。調查人員認為，這起事件的嫌疑人，極有可能與蒙市槍案的嫌疑人是同一個人。
據悉，警方就是從這裡找到兇嫌的線索。洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）22日稍早曾表示，「我們目前把兩起案件放在一起調查，因為彼此有聯繫。」警方在現場找到一把武器，當被問及武器是否與蒙市槍案使用的槍枝相同時，盧納回答說：「絕對有可能。」事後，嫌疑男子逃離「來來舞廳」，目擊者指出在該地區看到一輛白色貨車。1月22日，警方包圍嫌疑人車輛時，也是一輛白色麵包車。
經常在「舞星」、「來來舞廳」兩家舞蹈學校跳舞的戴女士，聽聞槍擊案發生時非常震驚，並表示兩家舞蹈學校在華人圈都非常知名，兩家之間多少有一些競爭關係，她猜測會不會是兩家的惡性競爭導致槍案發生。這種猜測並沒有得到警方證實。關於兇案動機，目前坊間有一種比較流行的說法，華人妻子案發當晚去「舞星」跳舞，丈夫心生嫉妒，不滿妻子與他人共舞，這才引發這起槍殺眾人的極端惡性案件。
洛杉磯縣房地產稅局委員陳惠萍，是資深的舞蹈愛好者，她說她在「舞星」、「來來舞廳」跳舞多年，與業主、舞蹈老師都非常熟悉。第一時間聽聞此案，陳惠萍悲痛不已，關於槍擊案的動機，她解釋說剛開始學跳舞時，曾聽說一些愛好舞蹈的華人女性與舞蹈老師感情曖昧，甚至包養年輕的舞蹈老師，但據她觀察，從未在這兩家舞蹈工作室看到類似情況，大家都正規上課、跳舞。
在聽聞案發原因可能是因為丈夫嫉妒妻子參加舞會，導致情緒失控開槍怒殺眾人的傳聞後，陳惠萍再三強調自己的觀點，希望這起案件不要在華人區引發恐慌，因為案發並非針對眾人，「人們一定要注意情緒管理，無論跳舞或者其他事情，應與家人、配偶溝通，取得理解和支持，不能一意孤行，引起爭議或誤會。」
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