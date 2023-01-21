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世報年節展150攤有吃有玩 大獎等你來抽

本報訊
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉。（本報檔案照）
洛杉磯世界日報年節展每年吸引數十萬人潮共襄盛舉。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報本周六（21日）、周日（22日）在蒙特利公園市嘉偉街舉辦迎春年節展。現場有超過150個商品展位，近40個地道的各地風味美食攤位、30個精采的各類歌舞表演，更有兒童嘉年華、迪士尼米老鼠拜年、免費健康檢查、書法家送春聯等活動，讓大家在吃好、逛好、玩好的同時，還能夠抽獎贏好禮，驚喜拿不停。

在「傳統民俗技藝區」，舞龍、舞獅、寫春聯、畫年畫、剪紙、扯鈴、糖畫、捏麵人、中國結…都將出現在兩天活動現場。五位書法老師會在現場給大家寫春聯和贈福字，上午11時到下午5時，免費領取，先到先得。

年節展的重頭戲「抽獎」必不可少，本次年節展為來賓準備了意想不到的「豐厚」大獎，來賓只需要在現場掃描二維碼，在手機填寫表格，就有機會贏得機票及旅遊等大獎。

此外，在世界日報設置的「App」展位，民眾只需要下載世界日報新款App，就能免費領取飲料，數量有限，先到先得，還可以參加1/5-1/30的線上抽獎，千萬別錯過。

「迎春年節展」於1月21日（周六）上午10時至晚間9時、22日（周日）上午10時至晚間7時封街鬧新春，免費停車、免費入場，有接駁車方便民眾抵達活動現場。活動地點位於蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口（Garvey Ave. & Garfield Ave.）至嘉偉街、阿罕布拉街交口（Garvey Ave. & Alhambra Ave.）。

世界日報 蒙特利公園 書法

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