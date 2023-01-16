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大陸訪客大米吃不慣 讚好市多退貨服務

記者王若然／洛杉磯報導
陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）
陶女士的退米經歷，讓她對好市多的退貨政策讚不絕口。（陶女士提供）

好市多（Costco）除了以商品物美價廉著稱，其寬鬆的退貨政策也常被顧客稱讚。近日，在南加州居住的大陸訪客陶女士聽朋友講起好市多退貨很方便，抱著一試態度將她已經吃了幾頓的大米拿去退貨，「沒想到」竟退貨成功，使她對好市多的退貨政策大加讚賞。

陶女士目前住在南加州的女兒家。因為女兒剛生完寶寶，她大概半年前從大陸來探訪並幫忙照顧寶寶。近日，她於好市多購買了一袋大米。當時在選購大米時，因為平時吃的那款茉莉香米（jasmine rice）沒貨，就挑選了一款從沒吃過的新品種印度香米（Basmati Rice，又稱馬斯瑪蒂香米）。陶女士說，當時看包裝寫著「香味之后」（Queen of Fragrance）、「生長在喜馬拉雅山下」等廣告語，就花費了20多元買來嘗一嘗。

然而在嘗試了一兩次之後，陶女士和家人都不喜歡這款米。吃慣了中國大陸的大米後，陶女士認為這款米不夠勁道，味道也不是傳統的米香。陶女士和家人都吃不慣。然而陶女士覺得吃的東西都已經打開包裝，吃過好幾次，根本沒想著要去去好市多退貨，只能硬著頭皮吃。

一次偶然的情況下，陶女士在與鄰居聊天時，提到自己買米「踩雷」的經歷。鄰居朋友說，「可以拿去退掉」，並向陶女士解釋，有人吃了一半的保健品都能退掉，大米應該也能退。

陶女士回家後與女兒商量，女兒上網查閱後表示，好市多退貨政策沒有明確說明大米能不能退。但大米是陶女士一家人每天必吃的主食，而這一袋20磅的大米要吃完至少還要硬著頭皮吃半年，兩人於是決定去好市多嘗試退貨。

第二天，兩人用推車推著大半袋大米來到好市多的退貨處。這裡排著長長的隊伍，退貨種類五花八門，有人想退電視機，有人想退咖啡機，還有人想退衣服等。輪到陶女士時，對方先是問她有沒有帶收據，見她要退大米，就問「這袋打開過嗎？」陶女士回答「打開過」，對方問「是不喜歡嗎？」陶女士回答「不習慣這個味道，實在不好意思。」對方說「沒關係」，就這樣退貨成功。

陶女士說，沒想到退貨這麼順利，大米吃了小半袋了還能退掉，好市多的退貨政策真的很不錯。她說，平時她買東西很少退貨，東西用著或吃著差不多的，就懶得退掉，但是這袋米實在不合她和家人的口味，如今能順利退掉，收到全額退款，真的是身心舒暢。

其實不只好市多，在美國的許多超市，包括Trader Joe's，Whole Foods，還有商場、購物網站，都採用「客戶100%包滿意」的退貨政策。即使是吃的東西，顧客也可以順利退貨。這對於不熟悉美國退貨文化的新移民、訪客來說，都是喜聞樂見的經歷。

好市多 加州 南加

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