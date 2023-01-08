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海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

記者王若然／洛杉磯報導
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

美國華人有時為了貪便宜，會從中國淘寶網購買物品，再通過集運的方法運來美國。這樣做有時確實可以買到物美價廉的商品，即使加上運費，也比美國的同等商品價格便宜。但是對於海淘集運新手來說，這種方式卻很容易「踩雷」。近日，南加居民李女士就從淘寶上購買了一批日常用品，集運公司一算運費，竟比商品本身價格高出一倍。

李女士2022年9月陸續從中國大陸版淘寶上買了一些寶寶用品。她當時是聽說在美國也可以從淘寶上買東西，再通過集運方式運達美國，很方便。因此她想嘗試一番，就從淘寶網上購買了一些寶寶的玩具、衣服和爬爬墊。她說，購買下來才花了2000多人民幣（約合300美元），相當划算，因為單是在美國買一個爬爬墊，就要300美元。

在朋友的介紹下，李女士聯繫了一家集運公司。所謂集運，就是海外人士在淘寶上購物，將收貨地址填成集運公司的倉庫地址。集運公司統一收到這些貨物之後，再打包、分裝，與其他海外顧客的貨物一起發快遞。這樣可以節省貨運空間，降低每位顧客的運輸成本。

到了9月底，李女士的貨物陸續抵達倉庫，並由集運公司幫忙重新打包成三個包裹。然而計算運費時，竟高達4712元人民幣（約合673美元）。這讓李女士大吃一驚，她說所購買的商品才2000元人民幣出頭，運費顯然都超出貨物的一倍多。

她詢問集運公司，對方解釋說，李女士的其中一個包裹體積超過標準，根據集運公司的規則，超大包裹要按照體積算，而非重量算。李女士還是無法接受這一解釋，因為運費實在太貴了。在雙方的商討下，對方將Fedex派送方式改為卡車派送，這樣算下來運費總共3000元人民幣（約合429美元）。

雖然運費還是不低，但李女士表示這些貨物都已運到集運公司倉庫，想要退回不現實，只能硬著頭皮接受。集運公司並提醒說，因為其中一個包裹體積超大，運費需按照體積計算，建議李女士可以再購買一點物品塞進去，這樣即使重量增加也不會增加運費。於是李女士又購買了一些小零食和化妝品。

然而當集運公司再次打包時，表示因為食品不能跟著這些大包裹一起寄，只能另外裝箱寄，因此還要增加300人民幣（約43美元）的運費。這樣李女士又多付了300人民幣的運費。

前後等了兩個月，李女士終於收到了這次海淘的包裹。雖然物品看來都不錯，但加上集運費共472美元，算起來就不那麼划算。李女士說，算上運費，在美國也能買到差不多的商品，並且若不滿意還可以退費。坦言這次海淘「吃力不討好」，是一次糟糕的購物體驗。

李女士表示，在聯繫海運公司時，對方也有提前將運費算法發給她，但因為文字表述複雜，她並沒有看懂。她說，集運公司的運費算法非常複雜，其中「陷阱」很多，稍不留意，就會造成天價運費。她提醒讀者一定要提前了解集運公司的運輸規則，再選購商品，且盡量購買體積小、質量重的商品，運費會比較低，比較划算。

李女士集運的包裹。（圖：李女士提供）
李女士集運的包裹。（圖：李女士提供）
正在稱重的包裹。（圖：李女士提供）
正在稱重的包裹。（圖：李女士提供）

南加 華人

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