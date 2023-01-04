美新冠特效藥幾十元 中國炒到7千

輝瑞新冠特效藥在大陸被炒出天價。（讀者提供）

中國大陸自重新開放以來，疫情 爆發速度驚人。不少在美華人 表示，國內親人幾乎「無一倖免」都感染了新冠。而輝瑞 新冠特效藥「Paxlovid」也成了大陸人民搶手的藥物。該藥在如今疫情出現高峰的中國大陸很缺乏，有黃牛甚至開出4.8萬人民幣（近7000美元）一盒的價格，並表示便宜出售給有需要的人，「不發國難財」。

近日，有人在朋友圈出售新冠特效藥，寫著「有輝瑞原研Paxlovid一盒，北京地區現貨，只有一盒，給有需要的人，個人純幫忙，本人不發國難財也不賺這個錢，4.8萬rmb一盒，朝陽區可以面交。」作者在下面留言：「就是想幫助有需要的人，才這麼便宜出，不還價，希望大家都健康。」

其中提到的「輝瑞原研」是指原廠研發，並非大陸市面上流行的印度仿藥。對於此黃牛的誇張報價，有網友批評：太誇張了，這明明就是在發國難財。

中國大陸如今疫情正值高峰期。新冠特效藥也成了很多高齡人士，或有基礎疾病人士的救命藥。然而目前中國大陸只能通過醫院就診，根據醫師診斷購買，售價3000元左右。然而大部分醫院表示存貨緊張，「只開給非常有必要的人」。民眾無法通過互聯網購買。網路購物網站京東商城曾短暫出售過這款新冠特效藥，不過要靠搶才能買到。如今也不再出售。

新冠特效藥「Paxlovid」在美國，如果有保險，幾乎不要錢。沒有保險的情況下，售價也僅幾十美元。在美華人擔憂國內親人，但又幫不到忙。即使在美國買到特效藥，也因是處方藥無法寄回國。並且新冠特效藥「Paxlovid」主要可以預防重症，需要在感染新冠病毒後的五天內服用，否則效用不大。即使在美華人可以順利寄回國，國內親人若感染已經超過五天，也已錯過最佳服藥期。服用該藥期間，可與一些其他藥物一同服用，服用量和頻率需要謹遵醫囑。