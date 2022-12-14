合法永久居民 別怕公共負擔審核

洛縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)（中）為華埠服務中心頒發感謝狀。左一為華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)，右一為蒙市議員、華埠服務中心理事吳紹榮（Vinh T. Ngo）。（記者朱敏梓／攝影）

據美國國土安全部下的美國公民及移民 服務局 (U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS ) 公告，凡有可能成為「公共負擔 」的外籍人士，通常不被允許入境或成為合法永久居民。因此有許多移民擔心，公共福利 會損害他們的移民身分，無法通過「國家負擔測試」。

為了替民眾解除疑慮，華埠服務中心特與洛杉磯縣社區法律服務處 (Neighborhood Legal Services Los Angeles) ，及洛杉磯縣消費者和商業事務局 (Los Angeles County Consumer & Business Affairs) 等相關單位合作，12月12日舉辦「公共負擔座談會」，邀請專家解說最新規定，幫助在境內申請身份或等候入籍的居民了解自身權益。

當日洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis) 出席活動，她感謝華埠服務中心關心社區權益，並頒發感謝狀。華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)、洛杉磯縣社區法律服務處Mona Lao、洛杉磯縣消費者和商業事務局的Wei-Nin Wang、蒙特利公園市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）等也到場。

民眾認真聽講中。（記者朱敏梓／攝影）

專家解釋，在公共負擔審核時，移民官將判斷申請人是否主要依賴政府維持生計，如果是，此申請人可能無法獲得綠卡。不過，許多移民不受公共負擔規則的約束，而且許多公共福利沒有被考慮在內。

公共負擔僅適用於通過親屬移民申請或職業移民申請簽證或綠卡/永久居民的人，或是在美國境外連續居住超過六個月，並試圖重新入境的合法永久居民，並不適用於已經是合法的永久居民，已經持有綠卡並在申請入籍公民的人，已經成為美國公民的人，和無證且無法獲得綠卡的人。

專家解說最新關於「公共負擔」的規定。（記者朱敏梓／攝影）

專家表示，公共負擔審核將考慮到以下公共福利，包括每月現金補助（社會安全補助金、加州工作機會與兒童責任、一般救濟、移民現金補助機會）、由白卡支付的長期機構護理例如療養院，但是家庭和社區護理並不計算在內。而所有的醫療保健，所有營養、學校和兒童保育，所有住房、賺取的福利、特殊用途和稅收抵免等，都不在考慮範圍之內。

專家強調，國家負擔測試的新規對於移民來說非常有利，新規則確認，為自己和家人使用CalFresh、住房援助和 白卡（Medi-Cal）不會影響移民身分，兒童使用福利也不會影響其父母的公共負擔，即使孩子領取的現金福利是家庭唯一的收入來源。

公共負擔適用／不適用移民類型表格。（記者朱敏梓／製表）

需要注意的是，如果是永久居民（綠卡持有人）並有擔保人，在申請一些公共福利時，機構可能會問及擔保人財務信息，包括 CalFresh、CalWORKs、CAPI、General Relief和SSI。但如果該合法居民在美國有至少十年的可信工作經歷、是美國公民、家庭暴力倖存者，或是沒有福利將無家可歸的人，則不需要提供擔保人信息。