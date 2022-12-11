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逼退 抗議者與梁家訓爆發肢體衝突

編譯組／綜合報導
洛市議員梁家訓（左）日前與抗議者發生肢體衝突。（CBS）
洛市議員梁家訓（左）日前與抗議者發生肢體衝突。（CBS）

洛杉磯時報報導，自10月分種族主義言論發生，睽違兩個月後，洛市議員梁家訓（Kevin de Leon）日前重返洛市議會，引發活動家抗議。他並在9日晚間與一名民權運動人士發生肢體衝突，雙方均稱對方為侵略者，全案交由洛市警局調查。

梁家訓辦公室告訴洛杉磯時報，這起暴力事件發生時，他正在林肯公園（Lincoln Park）參加玩具贈禮和聖誕樹點燈活動。

根據RootsAction 10日在推特上發布的一段影片顯示，人民市議會（People's City Council）組織者瑞迪（Jason Reedy）站在梁家訓前，手上拿著手機對其錄像，呼籲其辭職。當梁家訓走到門口時，有人將瑞迪推開。

影片中，梁家訓穿過門進入房間試圖關門，但瑞迪一直跟著他，梁家訓似乎把他推了回去。瑞迪舉起雙臂，與梁家訓鼻對鼻站著，接著發生一場短暫肢體衝突，之後梁家訓抓住瑞迪，試圖將其推出房間。

聲明中，梁家訓表示，他、一名工作人員和一名志願者在「遭到自稱活動人士的暴力和人身攻擊，令眾多家庭和兒童感到沮喪。」

而代表瑞迪的律師拉赫曼（Shakeer Rahman）9日晚給洛杉磯時報的聲明稱梁家訓是「恥辱」。

「影片清楚顯示他和他的支持者發動這次襲擊，梁家訓不僅失去所有政治合法性，還聲稱自己是遭受襲擊者，這只是強調他如何與現實脫節。」

梁家訓幕僚長巴瑞札（Jennifer Barraza）10日稱，議員計畫對瑞迪提出指控。

10日受訪時，梁家訓說「為了保護自己，我第一反應是將他從我身邊推開」他說，「隨後的鬥爭中，瑞迪用拳頭打我的臉，用手肘襲擊一名女工作人員。」

梁家訓在暴力事件發生後，接受媒體訪問。（CBS）
梁家訓在暴力事件發生後，接受媒體訪問。（CBS）

拉赫曼則表示「瑞迪當時要求他回應辭職，他的支持者與瑞迪發生肢體接觸，梁家訓抓住瑞迪。在此之前瑞迪舉起雙手，並未與任何人發生接觸。」

非營利組織代表喬瓦尼（Giovanni）稱，他看到瑞迪似乎用頭撞梁家訓，但未果。最後一名社工將他拉至另一房間，遠離抗議者。

10月發生種族主義言論前，激進組織一直抗議梁家訓在無家可歸者的立場，並在公共活動中對他錄影。

事實上，梁家訓是否辭職的問題已迫在眉睫，抗議者每每在會議上要求他辭職，但梁家訓堅稱自己並未有辭職計畫，且在一個多月前，即悄悄部署回歸市議會。

洛市議員對此事件反應不一。羅德里格斯（Monica Rodriguez）將抗議者行為定調為「恐怖主義」。而即將上任的馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）和赫南德茲（Eunisses Hernandez）則認為，該影片替梁家訓提供另一個即時辭職的理由。

洛市議員梁家訓（左）日前與抗議者發生肢體衝突。（CBS）
洛市議員梁家訓（左）日前與抗議者發生肢體衝突。（CBS）

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