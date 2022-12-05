簡訊應聘老闆熱情噓寒問暖 華女遇殺豬盤手法

奶茶店老闆表示周末換班都是小事，可以為程女士調休。（圖：受訪者提供）

南加洛杉磯縣一名華女 正在尋找工作，她在網上看到一家奶茶店招聘服務生。本來抱著試試看的心態，但沒想到，對方提供的條件非常豐厚，工作時間都可以隨便挑，而且「奶茶店老闆」特別熱情，發消息噓寒問暖，對她很關心。

羅斯密市（Rosemead）程女士最近一段時間在求職，因為需要一邊照顧孩子一邊工作，上班時間、工作地點的選擇對她來說有些麻煩，「我要找個離家近點的地方，早晚能接送孩子上下學，周末也能陪孩子，同時滿足這樣條件的工作就比較難找。」

10月上旬，程女士在網上看到一家奶茶店正在招聘服務生，招聘信息只是簡單地留了一個電話號碼，並無具體店名和地址。根據這個號碼，她發短信詢問對方工作地點在哪裡，但奶茶店老闆一直對具體地點避而不談，只是說離華埠 （China town）不遠，並反問程女士住在哪裡。

程女士回答說住在羅斯密市，離華埠比較遠，上下班容易堵車，交通可能不大方便。奶茶店老闆很快發短息回覆，提出考慮到交通擁堵的情況，可以安排員工住在店裡，程女士當下表示不需要安排住宿。

程女士問奶茶店名字叫什麼，老闆回答說「加州 茶盞」，並表示有多家分店，不僅在華埠，其他城市也有。程女士便詢問羅斯密附近有無分店，但對方顯然不知道羅斯密是什麼地方，回消息說：「你住在哪裡，附近華人多嗎？」對此，程女士感覺很納悶，「我說了好幾遍我住在羅斯密，但他還是問我住在哪裡。」

雙方聊到工作時間，奶茶店老闆指出正常上班時間是早上9時至下午5時，但也有夜班。程女士詢問周末兩天是否可以休息，老闆回覆說普通員工每周休息一天，管理人員一周雙休，但很快補充說，如果周末有事可以換班，並指出「這些都是小事。」程女士解釋說自己周末兩天無法上班，因為需要在家看孩子，老闆就再次強調，「這些都是小事，周末可以為你調休。」

聊到這裡，程女士覺得不對勁了，「我的工作時間明顯不適合這家奶茶店，但對方說可以按照我的時間換，想怎麼上就怎麼上，這就讓人懷疑了，哪有這麼好的老闆，素未謀面，員工想什麼時候上班都可以。」程女士提到自己不會英文，老闆馬上回覆「不會英文沒事。」她回憶說，整個應聘過程，感覺老闆處處為員工考慮著想，非常善解人意。

除了聊工作之外，奶茶店老闆似乎對程女士的個人生活也非常關心，多次詢問她是做什麼的，年紀多大，家在哪裡，孩子多大了，甚至還發消息關心她，「妳一個人在家帶孩子挺辛苦的，周末多陪陪孩子是應該的。」

一個素昧平生的人超乎尋常的問候，讓程女士很不自在，而對方接下來的一句話，更讓她懷疑其動機和目的。奶茶店老闆發消息說，「我不只擁有一家奶茶店，其他地方也有，開奶茶店只是我的副業。」至此，程女士確信對方就是現在非常流行的殺豬盤，企圖以招聘之名，一步步騙自己上當。