賊帶正妹開奔馳 專偷轉換器 阿市華人同一地點2年3度遭殃

盜賊兩分半鐘得手。（劉先生提供）

人不可貌相，車不可貌「牌」，不要以為開奔馳（Mercedes-Benz，亦譯賓士）、寶馬（BMW）就不會作案。汽車 轉化器偷盜案層出不窮，最新版的偷盜案已升級到開奔馳、寶馬、甚至蘭博基尼（Lamborghini），並有團夥帶年輕女孩掩護作案，兩分半鐘鋸掉汽車催化轉換器不手軟，留下連料帶工幾千元的損失，讓受害人恨得咬牙又無奈。

阿罕布拉 市足浴用品進口和批發公司老闆劉先生，日前向阿罕布拉警局報案，他的大型貨車底部的催化轉換器一夜之間不翼而飛，損失近萬。公司的安全監控系統顯示，11月16日凌晨2點35分左右，一輛白色奔馳跑車駛進阿罕布拉山谷大道鳳城酒家和加州銀行後面的一處停車場，停靠在他們公司的一輛大貨車前。幾分鐘後，汽車前排乘客位子出來一名女子，看上去只有20歲左右，女子左顧右盼，神態鎮定。

年輕女孩左顧右盼把風。（劉先生提供）

接著奔馳駕駛座上出來一名看上去40多歲的西裔男子，男子很快鑽到大貨車下面，然後錄像中隱約聽到電鋸和金屬摩擦的刺耳聲音。大約兩分30多秒，男子手上拿著一大塊東西，迅速回到司機位，女子很很快上車，汽車飛快離去。汽車從進入停車場到離開，前後不超過五分鐘，兩人配合嫺熟，行動神速。第二天從安全錄像看到這一幕，再查看自己的貨車，汽車底部的鋼管已被鋸斷，汽車催化轉換器不翼而飛。

「這是我們同一地點兩年内第三次遭殃」，劉先生說，上一次公司一輛小貨車被偷催化轉換器，同一個月又被盜賊剪斷鐵絲網偷去一批貨物，今年大貨車催化轉換器又沒了。而最讓他感覺不可思議的是，盜賊作案工具急劇升級，從第一次開著很舊的小車來偷，到現在開敞篷奔馳跑車來，還帶上年輕女孩做耳目，他不禁諷刺的說「了不得。」

劉先生公司大貨車的底部被人開腸破肚，催化轉換器一夜之間不翼而飛。（劉先生提供）

阿罕布拉警方表示，現在歹徒作案手法更新，不像過去，偷盜犯罪很多時候都是使用破舊車輛來作運輸工具，現在很多案例發現，涉嫌在停車場或居民區打破車窗偷盜的案犯，開的多是奔馳和寶馬。很多民眾以為將車停靠在奔馳、寶馬邊上比較安全，結果反倒成為最先被下手的受害人，現在的盜賊正是利用奔馳和寶馬等好車作掩護，一些盜賊還有意帶上年輕女孩，讓民眾以為是家庭出行會減少戒心和警惕，然後下手。

劉先生表示，案發後，他到警局報案，開始得到的答覆是「這些偷盜太普通了，如果損失不大我們也做不了什麼」。他表示，他被盜損失超過5000元，警方才開始記錄並展開調查。

劉先生說，他的公司小卡車上次被盜催化轉換器，警方同樣以「損失不大」不受理，結果他花了800元購買二手轉換器，加上400元手工，自掏腰包1200元。

「這種情況已經形成惡性循環，最後是警察 不管，受害人自己埋單，偷盜一年比一年倉猖獗」，劉先生說，他在找汽車修理厰修車時瞭解到，汽車催化轉換器被盜近年司空見慣，很多受害人被盜後，到修車厰買二手汽車轉換器裝上，連工帶料約800至1200元左右。受害人購買二手汽車轉換器，無形中形成一個偷盜和本地市場消化的怪圈，來歷不明的轉換器源源不斷流入二手市場，偷盜變本加厲。

劉先生說，他的經驗是，被盜之後應該立即報警。報警之前，要先瞭解被盜的轉換器加上修理的手工費總共多少錢，不要讓警方「損失不大不予受理」一句話頂回來。損失超過950元，警方就得受理報案，如果損失大，建議同時報告保險公司，購買全新器件，阻斷偷盜集團的偷盜犯罪源頭。