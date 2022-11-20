物價飛漲 今年感恩餐好貴 專家建議搜集優惠分散購買

今年聖蓋博谷華資餐館感恩火鷄提前出爐，不少商家從本周末已開始供應鮮烤火鷄。（傳統燒臘美食提供）

通貨膨脹登上40年最高峰，導致今年感恩大餐不便宜。2021年一隻冷凍火鷄平均21元，2022年均價超過25元，漲幅23%左右。華洋商家表示，今年的感恩節、聖誕節和新年各種食材供應依然豐富，但價格幾乎上漲了兩位數；商家推出各種優惠爭奪節日市場，民眾不妨提前準備、分散採購，在漲價聲中尋找好康，盡量減少荷包出血。

全美單日食材消耗最大的感恩節進入倒計時，聖蓋博 谷華洋超市冷凍火鷄已火熱上架，部分大型華資餐館從本周末開始供應新鮮烤火鷄。

根據勞工部消費者物價指數報告，今年全國冷凍火鷄大盤批發價格比去年暴增23%，8至16磅的冷凍火鷄每磅價格同比飆升25%以上，10磅左右新鮮火鷄的價格幾乎是去年的翻倍。此外，傳統感恩節大餐所消耗的大宗食材，如山楂醬、甜薯、葡萄酒等等都大幅上漲，鷄蛋價格上漲43%，黃油漲34%，麵粉25%，水果和蔬菜漲幅最低10%左右。

2022/2021年感恩節主要食材價格對比表 製表／記者楊青

包括Vons、Alberson、Smart Final、Aldi、Amazon Fresh、Grocery Outlet、Stater Bros等大型連鎖商家，本周起推出冷凍火鷄優惠，達到指定價位食材購買量，可獲得高折扣的冷凍火鷄優惠，一些商家給出20元左右折扣，但限量供應。

「今年一隻12至14磅的冷凍火鷄進貨價就超過30元」，聖蓋博全統廣場傳統燒臘美食大師傅關明表示，加上高價配料、高人工，今年的感恩火鷄真的是「金貴」。不過他表示，目前還是接到很多華人 訂單，正在準備的火鷄超過三位數，同時還準備了燒鴨、鹵水鷄、醬油鷄、白切鷄等等數百隻，貨豐量足。

今年聖蓋博谷華資餐館火鷄提前出爐，不少商家從本周末開始供應鮮烤火鷄。（傳統燒臘美食提供）

傳統燒臘美食負責人何先生表示，雖然今年物價飛漲，但該店的感恩火鷄和糯米飯套餐依然維持去年79.99元的價格。他表示，他們的黑松露燒鴨一直叫好叫座，這款燒鴨的師傅主理今年的火鷄，而最近推出的頂上燒汁雪花牛肋骨，以及秘製阿拉斯加銀鱈魚應節菜式，都值得大家期待。

「我們今年推出的火鷄應該是聖蓋博谷最便宜的」，888海鮮大酒樓總經理Lucy陳表示，鮮烤火鷄68元一隻，附送蝦米臘腸香菇糯米飯，足夠全家吃個痛快。她表示，今年物價飛漲，供應烤火鷄根本沒考慮賺錢，能夠吸引大家來「幫襯」，已是商家最大快樂。

連日來每天訂單不斷，Lucy表示，不少客人預定比往年更早更快，除特色火鷄之外，很多客人也順帶預定他們的招牌肉蟹糯米飯和龍蝦伊麵。不過她表示，與外賣訂單相比，感恩節及前後堂食家宴的預定相對較少，很多華人更傾向外賣回家聚會。

各大連鎖商家本周開始推出冷凍火鷄折價優惠搶占感恩節市場，不過需要達到指定價位食材購買量，或限量供應。（記者楊青／攝影）

不少華人家庭已在準備感恩節大餐的各種食材，各大華資超市 貨豐量足，讓民眾有更多的選擇。比如大華、夏威夷、好運來、大中華等華資超市，節日期間都大大增加了冷凍和新鮮鷄、鴨、豬、牛和海鮮的備貨量。

專家表示，雖然物價飛漲，但民眾還是有辦法省錢。比如可以用火鷄胸肉替代傳統的整隻火鷄，或購買大隻冷凍火鷄代替小隻新鮮火鷄，價格便宜些。通常火鷄鷄胸肉比整隻火鷄更貴，但在節日期間反而便宜。節日期間很多大型連鎖超市的鷄、牛和豬肉價格也可能比平常便宜一些，不妨多加利用。

此外，感恩大餐採用「大家帶菜」（potluck）的方式，也是分擔物價壓力的好方法。專家也建議民眾提前準備食材，因為許多商家目前已推出各種優惠，不妨搜集各種好康，積少成多，避免最後高價購物。