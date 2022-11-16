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朴銀珠、金映玉、桑切斯連任

記者丁曙╱橙縣報導
國會南加45區議員競選，華裔陳介飛挑戰失利。（本報檔案照）
國會南加45區議員競選，華裔陳介飛挑戰失利。（本報檔案照）

南加州橙縣兩場激烈的國會議員競選15日告一段落，尋求連任的共和黨韓裔國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel）和金映玉（Young Kim）15日雙雙宣布勝出，兩位民主黨挑戰者華裔陳介飛（Jay Chen）和巴基斯坦裔Asif Mahmood失利。此外，民主黨眾議員桑切斯（Linda T. Sánchez）也連任成功，共和黨挑戰者華裔秦振國（Eric J. Ching）失利。

在國會45區選舉中，朴銀珠以得票率53.8%比46.2%擊敗陳介飛。在國會40區選戰中，金映玉拿下13萬2922張選票，占比57.8%宣布獲勝，民主黨對手Asif Mahmood得票9萬7093張，得票率42.2%。未來兩年，她們將代表重新畫分的兩個新國會選區。

在國會加州第38選區選戰中，現任西裔眾議員桑切斯（Linda T. Sánchez）以得票率56%宣布獲勝連任，秦振國（Eric J. Ching）得票率44%飲恨失利。

共和黨全國委員會祝賀金映玉（Young Kim）和朴銀珠（Michelle Steel）分別當選加州第40和第45國會選區眾議員，讚揚她們都是第一代移民，上次選舉也是首批當選國會議員的兩位韓裔女性。

國會45區選戰受到全國矚目，朴銀珠為守住既得利益，對於挑戰者陳介飛採用了「抺紅」戰術，誣指陳介飛是「共產主義中國的選擇」，受到全國亞裔社區和民選官員一致譴責，成為今年選舉一大看點。

橙縣曾被視為共和黨的紅色據點，但在過去幾個選舉周期中已被證明是拉鋸的戰場區。截至今年，估計有38%的縣民登記為民主黨，略微超過共和黨人的32%。另有四分之一表示沒有黨派偏好。

該地區亞太裔美國人的增長推動了政治轉變。從2000年到2010年，橙縣亞太裔人口激增40%以上，目前占該地區選民三分之一以上。非營利組織亞太裔數據庫（AAPI Data）的高級研究員黃吉娜（Janelle Wong）表示，當地亞裔人口中近半是越南裔，他們傾向於共和黨，但在醫療保健和稅收再分配等問題上，與共和黨存在分歧。

國會南加40區議員競選，巴基斯坦裔Asif Mahmood失利。（記者丁曙╱攝影...
國會南加40區議員競選，巴基斯坦裔Asif Mahmood失利。（記者丁曙╱攝影）
國會南加38區議員競選，華裔秦振國挑戰失利。（本報檔案照）
國會南加38區議員競選，華裔秦振國挑戰失利。（本報檔案照）

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