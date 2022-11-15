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未收到加州通膨紓困金 別急

記者張庭瑜／洛杉磯報導
FTB給出確切時間，稱加州抗通膨金，有望今年年底前全數發出。（unsplash截圖）
FTB給出確切時間，稱加州抗通膨金，有望今年年底前全數發出。（unsplash截圖）

從購買食品雜貨到家居取暖，全美各州的日常生活成本都因通貨膨脹急劇上升，加州、夏威夷州及維吉尼亞州（Virginia）分別打出通膨紓困計畫，為該州居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)，加州也於10月初開始陸續發放「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund，MCTR)支票。但有些居民尚未收到，眾議員及加州稅務局(Franchise Tax Board，簡稱FTB)近期公布詳細的發放時間，原來與民眾姓氏字母順序有關。

在加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布加州將發放一個家庭最高達1050元通膨紓困金，更承諾支票最快在10月便可收到之後，讓不少民眾疑惑為何11月仍未收到支票。對此，加州眾議員科斯塔（Jim Costa）日前在推特回覆表示，MCTR已陸續發放給加州居民，每位居民可收到200元至1050元不等的紓困金。目前第一輪已全數在10月7日至10月25日發放完畢，符合資格民眾將透過簽帳卡、或是直接入帳等方式收到款項。

FTB則在官網中回覆，符合條件的民眾將在今年10月至明年1月之間收到補助金。先前收到金州紓困金（Golden State Stimulus，簡稱GSS）的民眾，預計將於10月7日至25日收到部分直接匯入MCTR的錢，剩餘款項預計將全數在10月28日至11月14 日之間全數發放。

FTB重申，符合條件的民眾為，在2021年10月15日前已提交2020年納稅申報表、符合加州調整後收入 (CA AGI)條件資格、2020報稅季時未被申報為受撫養人、在2020納稅年度已成為加州居民至少六個月。

FTB表示，在2020年提交納稅申報表後，曾更改銀行信息的民眾，款項預計將在今年12月17日至明年1月14日之間寄出。已收到GSS的民眾，簽帳卡則將在10月24日至12月10日之間寄出，其餘款項則將在明年1月14日前全數郵寄。

加州抗通膨金收款時間順序對照表。（資料來源：FTB；製表：記者張庭瑜）
加州抗通膨金收款時間順序對照表。（資料來源：FTB；製表：記者張庭瑜）

FTB同時公布發放時間表格稱， 發放時間及順序將按照民眾姓氏字母順序細分，民眾可以自行對照姓氏開頭對照收款時間。

加州 紓困金 支票

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