財務告急？中資房企賠錢拋售洛市華廈

綠地控股巨虧拋售洛杉磯豪華公寓樓。(取材自Google地圖)

11月9日，中國地產龍頭企業綠地控股美國子公司，以5.04億美元價格將洛杉磯 市中心最高的出租公寓大樓賣給Northland，相比去年6.95億美元的掛牌價，最後實際出售的價格下降近30%。

據Northland稱，該公寓樓去年掛牌時價格是6.95億美元，這個價格其實已經低於綠地集團的開發成本。如今5.04億的最終成交價格，更比目前市場的預計重建成本低了40%至45%。 Northland執行長官Matthew Gottesdiener表示，Northland在THEA這個項目上獲得一個極為難得的投資 機會，可以如此低價收購美國最高品質的豪華公寓大樓。

即便如此，該筆交易的成交額仍創下洛杉磯公寓樓出售的銷售紀錄。據悉，這座名為THEA at Metropolis的公寓樓是綠地在洛杉市中心大型項目中的第四座大樓，2014年開始建設，2020年完工。該公寓樓共59層，包含685套公寓，是洛杉磯市中心最高的公寓樓，目前入住率是91%。該樓的出租公寓裝修奢華，租金昂貴，頂層的公寓月租價格在2萬至2.5萬。

雖然有分析指出，此次綠地控股虧損拋售這棟豪華公寓樓，是受當下高利率和加州政府嚴格的出租條例影響，但也有相當部分的原因，是由於近期這家由中國國有資本控制的企業財務正面臨窘境。 10月31日，綠地控股公告宣布擬對旗下9支美元債進行展期（債務展期屬非正式的挽救措施，是債務人與債權人之間達成的協議，既方便又簡捷），其中2023年6月到期6.65%美元債展期一年，其餘債券均展期兩年。據財經媒體數據披露，此次展期的9筆存續美元債，截至目前未償還本金共計31.82億美元。

從近期權益市場的表現來看，受中國風控政策影響，中國地產行業股票近期集體低迷。即便是國有資金背景的綠地控股，也難逃大環境影響，綠地控股的股價與2020年7月相比跌幅超70%。

據綠地控股最新財報顯示，截至三季度末，該公司先後兌付了部分到期公開市場美元債。而這些償債資金的來源，除了出售海外資產以外，綠地集團從中國國有股東那裡獲得的大筆貸款，也起到了雪中送炭的作用。綠地控股董事長張玉良在今年6月會議上也曾表示將加快資金回籠，預計未來兩至三年綠地可供出售的存量物業總貨值約2000億元。