南加華韓高階民代 選情樂觀 連任者尤具優勢

國會眾議員趙美心(左)、孟昭文(左三)、高野(右)為陳介飛(左二)加油打氣。(圖:受訪者提供)

11月8日期中選舉日還剩下3天,南加州 亞太裔社區十分重視踴躍參與,至少有14位華裔和韓裔候選人,將競選連任或挑戰國會眾議員 、加州參眾議員,以及加州主計長等高層公職,預計過半可以當選;特別是極具爭議性的1號加州修憲案「生育自由權」(Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom),可能成為民主黨 扭轉選情的槓桿。

在華韓裔競選團隊中,有九人尋求連任聯邦或加州眾議員,他們是聯邦28區眾議員趙美心(Judy Chu)、36區眾議員劉雲平(Ted Lieu),40區眾議員金映玉(Young Kim)、45區眾議員朴銀珠(Michelle Steel),以及加州32區眾議員方文思(Vince Fong)、49區眾議員方樹強(Mike Fong)、55區眾議員陳立德(Phillip Chen)、62區眾議員藍登(Anthony Rendon)、73區眾議員崔錫浩(Steven Choi)。

總體而言,他們挾有現任優勢,知名度高,雖然黨籍不同,但所在選區自己黨的選民過半,並且得到自己黨力挺,在知名度和氣勢上領先挑戰者;特別是趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登、崔鍚浩等,連任機會很大。

另方面,本來通貨膨脹和犯罪率高居不下,導致多數選民對執政黨不滿,包括不少亞太裔支持者,紛紛表示今年將改投共和黨候選人。然而,今年6月24日,保守派占多數的美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),取消了墮胎憲法保護權,在高度開放的美國社會尤其是加州,被視為大開歷史倒車,為選情添加了變數。民主黨順勢將墮胎權上升為自由權,所有民主黨公職參選人都高調支持和挺身捍衛墮胎選擇權,受到過半選民特別是婦女擁護,在一定程度上扭轉了頹勢。

但是,仍有兩個職位競爭比較激烈。一是席位開放的加州主計長(Controller),共和黨華裔參選人陳仁宜(Lanhee Chen)初選和決選都得到「洛杉磯時報」背書,在中間選民和亞裔選民中支持度比較高,6月初選得票第一。然而,初選時民主黨參選人比較多,分散票源,11月8日決選則是一對一,民主黨必然集中選票投給自己黨的候選人。在民主黨選民占多數的加州,陳仁宜和對手郭嫻(Malia M. Cohen)的機會可能五五波。

另一個是國會加州45區選戰受到了全美亞裔社區關注,現任共和黨眾議員朴銀珠(Michelle Steel)抹紅對手、民主黨陳介飛(Jay Chen)的種族主義競選策略,受到全國亞太裔領袖和多個團體一致譴責,這種危險行為將質疑華裔愛國主義忠誠度,和增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。

陳介飛說,朴銀珠為了保持權力,試圖將他與中國共產黨錯誤地聯繫在一起,這與川普總統使用「武漢流感」和「中國病毒」等術語相類似。陳介飛強調,「我是美國海軍老兵,曾在海外打擊恐怖主義和對抗共產主義侵略。我持有絕密的安全許可,並為國家服務感到自豪。」

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心針對朴銀珠攻擊陳介飛的虚假廣告,發表聲明指出,朴銀珠攻擊華裔美軍退役軍人的愛國主義,此等競選策略是可悲可恥的。九名亞裔民主黨加州參眾議員2日發表聯合聲明,共同譴責共和黨國會女眾議員朴銀珠(Michelle Park Steel,也被直譯為米歇爾.斯蒂爾)對台灣裔的民主黨對手陳介飛(Jay Chen)發動的種族主義文宣,助長排外運動情緒和針對亞裔的仇恨攻擊。