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南加華韓高階民代 選情樂觀 連任者尤具優勢

記者丁曙／洛杉磯報導
國會眾議員趙美心（左）、孟昭文（左三）、高野（右）為陳介飛（左二）加油打氣。（圖：受訪者提供）
國會眾議員趙美心（左）、孟昭文（左三）、高野（右）為陳介飛（左二）加油打氣。（圖：受訪者提供）

11月8日期中選舉日還剩下3天，南加州亞太裔社區十分重視踴躍參與，至少有14位華裔和韓裔候選人，將競選連任或挑戰國會眾議員、加州參眾議員，以及加州主計長等高層公職，預計過半可以當選；特別是極具爭議性的1號加州修憲案「生育自由權」（Proposition 1: Prohibits the state from denying or interfering with an individual's reproductive freedom），可能成為民主黨扭轉選情的槓桿。

在華韓裔競選團隊中，有九人尋求連任聯邦或加州眾議員，他們是聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）、36區眾議員劉雲平（Ted Lieu），40區眾議員金映玉（Young Kim）、45區眾議員朴銀珠（Michelle Steel），以及加州32區眾議員方文思（Vince Fong）、49區眾議員方樹強（Mike Fong）、55區眾議員陳立德（Phillip Chen）、62區眾議員藍登（Anthony Rendon）、73區眾議員崔錫浩（Steven Choi）。

總體而言，他們挾有現任優勢，知名度高，雖然黨籍不同，但所在選區自己黨的選民過半，並且得到自己黨力挺，在知名度和氣勢上領先挑戰者；特別是趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登、崔鍚浩等，連任機會很大。

另方面，本來通貨膨脹和犯罪率高居不下，導致多數選民對執政黨不滿，包括不少亞太裔支持者，紛紛表示今年將改投共和黨候選人。然而，今年6月24日，保守派占多數的美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），取消了墮胎憲法保護權，在高度開放的美國社會尤其是加州，被視為大開歷史倒車，為選情添加了變數。民主黨順勢將墮胎權上升為自由權，所有民主黨公職參選人都高調支持和挺身捍衛墮胎選擇權，受到過半選民特別是婦女擁護，在一定程度上扭轉了頹勢。

但是，仍有兩個職位競爭比較激烈。一是席位開放的加州主計長（Controller），共和黨華裔參選人陳仁宜（Lanhee Chen）初選和決選都得到「洛杉磯時報」背書，在中間選民和亞裔選民中支持度比較高，6月初選得票第一。然而，初選時民主黨參選人比較多，分散票源，11月8日決選則是一對一，民主黨必然集中選票投給自己黨的候選人。在民主黨選民占多數的加州，陳仁宜和對手郭嫻（Malia M. Cohen）的機會可能五五波。

另一個是國會加州45區選戰受到了全美亞裔社區關注，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）抹紅對手、民主黨陳介飛（Jay Chen）的種族主義競選策略，受到全國亞太裔領袖和多個團體一致譴責，這種危險行為將質疑華裔愛國主義忠誠度，和增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。

陳介飛說，朴銀珠為了保持權力，試圖將他與中國共產黨錯誤地聯繫在一起，這與川普總統使用「武漢流感」和「中國病毒」等術語相類似。陳介飛強調，「我是美國海軍老兵，曾在海外打擊恐怖主義和對抗共產主義侵略。我持有絕密的安全許可，並為國家服務感到自豪。」

國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心針對朴銀珠攻擊陳介飛的虚假廣告，發表聲明指出，朴銀珠攻擊華裔美軍退役軍人的愛國主義，此等競選策略是可悲可恥的。九名亞裔民主黨加州參眾議員2日發表聯合聲明，共同譴責共和黨國會女眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel，也被直譯為米歇爾．斯蒂爾）對台灣裔的民主黨對手陳介飛（Jay Chen）發動的種族主義文宣，助長排外運動情緒和針對亞裔的仇恨攻擊。

由於該選區亞太裔占37%是第一大族裔，兩黨志在必得。共和黨全委會主席Ronna McDaniel，10月26日來到橙縣為朴銀珠集會造勢。對朴銀珠抹黑陳介飛一事，也以他支持孔子學院為由，不願道歉。

陳介飛（中）和支持者集會，為競選加州第 45區國會議員造勢。（取材自陳介飛推特）
陳介飛（中）和支持者集會，為競選加州第 45區國會議員造勢。（取材自陳介飛推特）
共和黨全委會主席Ronna McDaniel（左），26日來到橙縣為朴銀珠（右）...
共和黨全委會主席Ronna McDaniel（左），26日來到橙縣為朴銀珠（右）集會造勢。（取材自朴銀珠推特）
朴銀珠陣營抺紅陳介飛是共產主義中國的選擇。(圖：讀者提供)
朴銀珠陣營抺紅陳介飛是共產主義中國的選擇。(圖：讀者提供)
2022期中選舉聯邦及加州府會南加華韓候選人 製表：記者丁曙
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