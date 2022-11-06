國會40選區 Asif、金映玉廝殺

40選區共和黨聯邦眾議員候選人Young Kim。（Young Kim推特）

加州 40選區聯邦眾議員 選戰令人矚目，兩名均非美國出生的少數族裔候選人、民主黨Asif Mahmood與共和黨金映玉（Young Kim）最後衝刺，期望在8日決選中戰勝對手。

40選區民主黨聯邦眾議員候選人Asif Mahmood。（Mahmood臉書）

出生於巴基斯坦的肺科醫師Asif Mahmood與南韓出生的現任聯邦眾議員金映玉，是本次中期選舉少有的兩位非美國本土出生的少數族裔候選人，而該區作為2020年人口普查後選區重畫變化最大的選區之一。在今年6月初選中，Asif Mahmood和金映玉分別以第一和第二高票，獲得決賽入場券。當時兩個值得關注的看點，一是民主黨的Asif Mahmood是在號稱紅區中贏得第一高票；二是金映玉是在多達六名共和黨同黨對手激烈競爭中獲得黨内第一出線，兩人實力與選民陣營各有特點，數月來兩大助選陣營均全力以赴。

聯邦國會40選區區域圖。（人口普查辦公室提供）

以橙縣作為大本營的國會40選區，長期以來被視為紅區，但近年人口變化，藍潮漸起，紅波減弱，民主共和兩大陣營的支持選民在各級重大選舉中各有斬獲。2021年重新畫分的聯邦40選區，基本盤仍在橙縣，包括Aliso Viejo、Lake Forest、Mission Viejo、Rancho Santa Margarita、Tustin、Villa Park，此外還包括河濱縣的Corona和聖伯納汀諾縣的奇諾岡等地。

從選民登記數據看，該區共和黨選民比民主黨高出4.5個百分點，不過在2020年的總統選戰中，當地支持拜登的選票高於支持川普1.6個百分點。此前，2016年喜萊莉與川普的總統之戰中，兩人在當地的支持率分別為44.8%對49.5%；而2021年罷免加州州長紐森選戰，支持率分別為47.9%對52.1%，紅營再次占上風。

不過此次金映玉與Mahmood對決，金映玉雖占現任優勢，卻不得不面對五分之四都是新選民的現實；而Mahmood則是新選區的老居民，擁有地方人脈優勢，卻要面對新40選區非常保守的選民形態。兩人各有優勢，同時均有挑戰。

金映玉是2020年首批當選國會議員的三名韓裔美國女性之一，此前曾任加州眾議員兩年。Mahmood在巴基斯坦農村長大，是村裡第一個上醫學院的學生，1987年完成了在肯塔基大學的實習，1999年移居南加州開診，並在加州醫學委任職。金映玉本次競選主打的三張牌分別是抑制和減緩通貨膨脹、打擊邊境非法移民 、保護公共安全打擊犯罪；Mahmood主要三張牌則是對抗通貨膨脹、降低醫療保健、處方藥和教育成本；保護婦女流產權利。

金映玉表示，流產議題對一些選民很重要，但不是此次競選或這次選舉的中心，因為她從選民那裡瞭解到，大家對通貨膨脹、邊境危機等等更加關心，她表示，「我相信我們需要保護未出生嬰兒的生命，我相信生命始於受孕。我尊重最高法院的決定。我是一個支持生命的人，但我尊重那些生命危險的女人，在強姦和亂倫的情況下需要例外。」

Mahmood則將墮胎權作為他競選核心，他認為「今天墮胎最大的問題不僅是醫療保健的一部分，而是人權和美國價值觀問題」，最高法院推翻1973年具有里程碑意義的裁決的決定是「對女性的攻擊」。

在移民問題上，金映玉石不支持對非法入境者全面大赦，她認為，夢想法案是解決孩童時代來美居住多年的人獲得法律地位的可行途徑。Mahmood則而認為美國的移民系統需要大規模改革，為那些遵守規則的人提供獲得公民身分的途徑，同時需要支持那些以正確方式做事並排隊等候的人。