洛市長選戰 共和黨看好卡魯索

2022洛杉磯市長候選人、開發商卡魯索。（Getty Images）

加州期中選舉投票日僅剩不到兩周，18日新民調顯示洛杉磯 市（Los Angeles）市長選戰陷入僵局，開發商卡魯索（Rick Caruso）以39.8% 36.8%微弱領先聯邦眾議員貝斯（Karen Bass），另有23.6%受訪者不表態。對此，前洛杉磯社區大學理事及華裔共和黨 元老吳黎耀華（Julia Wu）指出，卡魯索贏面大，多數共和黨和無黨派的選票必定投給他。

在洛杉磯市居住近60年的吳黎耀華十分熟悉地方政治，她指出，雖然競爭洛杉磯市長的兩位候選人都是民主黨 籍，但共和黨選民也不會放棄手中選票，他們會選擇一位理念相近、態度溫和、立場中間的民主黨候選人。在卡魯索和貝斯之間，絕大多數共和黨選民必定會選擇卡魯索。同樣，大多數無黨籍選民也傾向於溫和派。最新民調顯示有 23.6% 受訪者未決定或不回答，他們大多數都是共和黨或無黨派，屆時會用選票說話。

歷史一再證明，激進派不受多數選民歡迎。2018年，時任加州參議會議長的梁家訓（Kevin De Leon），挑戰時年84歲仍要競選連任的聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein），並得到加州民主黨背書。但是，梁家訓仍然無法撼動民主黨老前輩，因為他的政治理念過於激進，讓很多人擔心。范士丹屬於民主黨温和派，走中間路線，獲得很多共和黨及無黨派選民支持，他們基本上都把選票投給范士丹，力助范士丹以54.3%比45.7%擊退梁家訓，連任成功。

吳黎耀華進一步分析，卡魯索背景同1993年競選洛杉磯市長的雷登（Richard Riordan）十分相似：政治素人，經商有成，熱心公益，廣結善緣。當年雷登自掏腰包800萬元打選戰，當選市長後不領薪水。如今卡魯索已自掏腰包6000萬元打選戰，如果當選市長也不會領工資。他們完全不同於某些將競選公職作為生財之道的職業政客。

吳黎耀華認為，洛杉磯市目前最大危機是無家可歸和犯罪率高，而卡魯索是建築開發商，一向重視治安，打造安全經商環境。所以，卡魯索解決這兩個問題都比他的對手強，選民也對他更有信心。