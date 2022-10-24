雞瘟蛋價漲 好市多雞蛋每人限購2盒幾乎搶光

位於工業市的好市多，雞蛋限購2份。（記者王若然／攝影）

雞蛋 是許多家庭必不可少的營養來源。因其價格較低，營養高，成為不少家庭必備食物。然而最近南加州 多家好市多 （Costco）的雞蛋每人限購兩盒，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。而有餐廳業者反映，最近雞蛋短缺，價格飆漲近一倍。

影音來源：世說新聞團隊

工業市（Industry）的好市多，因處於羅蘭岡（Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）的邊界，是聖蓋博谷東區華人常去的好市多分店。本報記者17日發現，好市多自己品牌的Kirkland兩種雞蛋均限購每人兩盒。一種是特大號的走地雞蛋（cage free）24個售價4.99元。另一款是大號走地雞蛋60顆11.99元。

這家好市多的雞蛋庫存還算大，不過來買雞蛋的民眾絡繹不絕，走貨很快。其實不只這家好市多限購雞蛋，記者15日走訪阿蘇薩（Azusa）的好市多，同樣的兩款雞蛋每人限購兩份，並且幾乎賣光，只剩寥寥幾盒。還有網友發帖稱奇諾岡的好市多，雞蛋限購已經有段時間了。

如今物價飛漲，好市多因量大便宜，成為很多民眾購買雞蛋等食材和日常用品的主要去處。雞蛋限購，讓不少民眾擔心買不到便宜雞蛋。

其實除了限購外，雞蛋還有漲價現象。聯邦農業部數據顯示，截至10月14日，加州每盒12個大號白殼蛋的平均價格約為4元5分。雖然相比10月7日蛋價最高點4元55分有所下降，但比一個月前的3元13分漲幅近30%。

而且雞蛋的漲價不限於加州，從聯邦農業部提供的每周雞蛋價格變動圖可以看出，全美盒裝12個雞蛋的價格，從今年1月起，呈現震盪上行的態勢。截至10月已經達到3.6元。而反觀代表2021年價格的綠色虛線，去年同期的價格約在1元附近徘徊；換句話說，一年後雞蛋價格上漲約3倍。

雞蛋為何會限購與漲價？除了供應鏈等問題，最近全美正在經歷雞瘟。根據美國農業部，自今年2月以來，全美有42個州都爆發雞瘟，超過4700萬家養禽類（domestic flocks），多數為雞和火雞死於雞瘟，或為了防止瘟疫擴張而予以斬殺。

加州也沒能倖免，根據Successful Farming的報導，近幾個月加州有三起大的雞瘟爆發，分別是Stanislaus 縣一個火雞農場，導致5萬1000隻火雞死亡。Del Norte縣一個雞蛋農場，導致4萬3000隻母雞死亡。還有Monterey縣鴨場，導致1萬2000隻禽類死亡。

專家分析，由於全美大面積爆發雞瘟，雞蛋價格飆升，火雞胸肉價格也大漲。

餐廳業者鹿強指出，他的餐廳負責採購的孔女士，剛跟他抱怨雞蛋價格飆漲。孔女士表示，近一個月，雞蛋價格上漲70%至80%。以前由於通膨只漲幾元錢，最近一個月價格快翻了一倍，主要是在鬧雞瘟。例如，180顆一箱的雞蛋原來32元-33元，現在要50多元。

鹿強表示，最近有個很奇特的現象，就是雞肉很便宜，雞蛋很貴。他說，因為鬧雞瘟，很多農場將沒有得病的雞都宰殺，防止雞瘟擴散，因此雞肉很便宜。但沒了能下蛋的雞，雞蛋價格水漲船高。孔女士指出，餐廳是從加州本地某農場直接採購新鮮雞蛋，預估未來幾個月雞蛋價格不會降，因為小雞長成能下蛋的母雞，還要七、八個月。

根據「衛報」，加州的雞瘟在未來幾個月恐將加劇。因為秋季水鳥遷徙季節來臨，將有約540萬隻水棲鳥類從加拿大和阿拉斯加遷徙至加州。如今加州新型禽流感H5N1在家禽中已經傳開，屆時恐將加重禽流感的蔓延，甚至會威脅野生鳥類和哺乳動物。