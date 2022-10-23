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銀髮樂齡生活展 長者滿載而歸

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱情參與。（記者楊青/攝影）
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱情參與。（記者楊青/攝影）

洛杉磯世界日報2022「銀髮樂齡生活展」，22日在洛杉磯華僑文教中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的節目吸引南加州近千名銀髮族熱情參與，現場安排老人健康保險及退休生活娛樂休閒資訊為主題的七場講座和十數個攤位，以及為年長者提供免費體檢和義診服務，還有500份伴手大禮包和現場大抽獎，穿插其中的歌舞和園藝娛樂節目，讓長輩們高興而來，滿載而歸。

影音：記者王若然

世界日報從2019年開始舉辦的「銀髮樂齡生活展」，今年進入第三年，南加州各行各業的優質廠商踴躍參與，Brookdale Alhambra，Anthem Blue Cross/ Elevance Health，可可假期，Wellcare Health Plan，仁濟醫療，Humana（惠安納健保），聯合健保，Global Energy，玫瑰崗紀念公園，Pinnacle Real Estate Group，全方位免費體檢中心，Scan Health，南加州成人日間保健中心， UMEKEN，康複力， OPTN，UTBH等攤位前，從上午9時許就人群洶湧，長隊成龍。

福全健保、長青保險、中心健保、長青保險公司、Scan Health、Forest Lawn福樂紀念公園的專業菁英主講的七場專題講座，當天從上午持續到下午，提供了銀髮族如何選擇適合自己的健保計劃、2023紅藍卡概觀選擇、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍(白)卡、補充計畫、藥物保險的健保簡介、2023年享有更多福利最合適的保險優勢計畫、生前規畫好處知多少等與銀髮族晚年健康生活息息相關的實用資訊。南加州園藝達人許希聖則以「銀髮族居家園藝的喜樂」為主題講座壓軸，長輩們在輕鬆愉快的氛圍中圓滿度過愉快一天。

穿插每場講座的大抽獎和文藝表演，電視、音響、人參、電器、禮卡、現金、果苗和菜苗接連送，華裔舞蹈團和南加州多個文藝表演團體的舞蹈和歌唱表演，好戲連台，為當天活動錦上添花，長輩們紛紛竪起大拇指。

來自蒙特利公園市的鄧先生和太太表示，當天的活動讓他們對新一年的健康保險更有選擇性，對晚年快樂生活也更有信心。這對年過七旬的華人夫婦表示，非常幸運安全度過新冠疫期，這場疫情讓自己對身體和健康更加重視和珍惜，同時也特別感謝世界日報為銀髮族著想，實實在在為他們提供用得著的資訊，真是太好了！

洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸...
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱情參與。（記者楊青/攝影）
穿插每場講座的大抽獎和文藝表演，電視、音響、人參、電器、禮卡、現金、果苗和菜苗接...
穿插每場講座的大抽獎和文藝表演，電視、音響、人參、電器、禮卡、現金、果苗和菜苗接連送，華裔舞蹈團和南加州多個文藝表演團體現場精彩的舞蹈和歌唱表演，好戲連台。（記者楊青/攝影）
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸...
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱情參與。（記者楊青/攝影）
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸...
洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」22日在洛僑中心熱鬧登場，七小時豐富多彩的活動吸引南加州數百銀髮族熱情參與。（記者楊青/攝影）

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