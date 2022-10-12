大閘蟹解鄉愁 海淘小心觸法 團購恐罰更重

這些大閘蟹很多時候到美還是鮮活的。（CBP）

俗話說「9月圓臍10月尖」，如今恰逢中國陽澄湖大閘蟹的成熟季節，南加州華人 圈也掀起不小的海淘團購風潮。不過大閘蟹雖然美味，但可能會為交易者帶來牢獄之災，而且海淘來的蟹未必正宗。

視頻來源：世說新聞製作小組

又到了一年一度吃大閘蟹的時間，農曆9月雌蟹殼凸黃滿，肉質細嫩。10月雄蟹膏脂厚膩，肉豐味美，最是食蟹佳期。在美國的華人為了一品鄉味，興起了海淘團購大閘蟹的風潮。在微信等社交平台上，有不少兜售中國大閘蟹的微商。這些代購從中國進貨，運到美國時大閘蟹還是鮮活的，價格一隻20元至40元不等。

吃大閘蟹可以一解鄉愁，但進口大閘蟹是違法行為。根據美國漁獵暨野生動物管理局執法部副主任Edward Grace表示，每年秋季，就會有大量來自中國的大閘蟹，通過走私方法進口到美國。聯邦海關和邊境保護局在2021年的一次專項行動中，曾經繳獲超過1萬5000隻活的中國大閘蟹。走私者通過瞞報的方式，用塑料製品名義，把大閘蟹運到美國。

華裔餐廳業主鹿強表示，這些運到美國的大閘蟹，大多是違法的。通常是從國內空運過來，在24小時內運到。因為螃蟹這種生物可以活很久，所以到洛杉磯時大都可以保證是活的。大閘蟹會被放在盛滿冰塊的箱子中，每個都被綑好繩子。這些箱子貼上其他物品的標籤如衣服等。而海關不會一一對箱子進行X光掃描，因此很多時候不會被發現。

鹿強說，這些大閘蟹的收貨方一般是個人，即使被海關查獲，也沒聽說有太大的懲罰，最多就是被沒收。大閘蟹在中國國內很便宜，因此雖然有被海關沒收的風險，但因為量大、好賣，總體還是有利可圖。

他說，在南加 州也有華人餐廳在這個季節冒險推出大閘蟹。一推出客人就一搶而光，十分受歡迎。而且餐廳也不怕被舉報，因為等到衛生局來檢查時，大閘蟹已經被客人吃掉了，沒有證據。

其實不遠萬里從中國運來的大閘蟹，未必是來自陽澄湖的正宗貨。有餐飲業者透露，很多所謂的陽澄湖大閘蟹，其實都在周邊的小池塘養殖，等螃蟹差不多成熟時，再到陽澄湖裡過兩天水，就用陽澄湖的名義來賣。

大閘蟹對於美國來說，屬於入侵物種，會對當地生態造成較大破壞。他們繁衍迅速，一隻雌性的大閘蟹，每次能產25萬到100萬顆卵，而且每天可以移動約11哩，會積壓其他水生物的生存空間。而且一旦開始散播，非常難以控制。大閘蟹還可能攜帶細菌，例如肺吸蟲，威脅民眾的身體健康。