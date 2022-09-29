我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

加州合宜宅法案 明年7月上路

編譯組／綜合報導
SB 6與AB 2011法案能夠提供大量合宜宅。圖為聖他克拉拉縣的合宜宅。（報系資料照片）
SB 6與AB 2011法案能夠提供大量合宜宅。圖為聖他克拉拉縣的合宜宅。（報系資料照片）

加州州長紐森28日簽署生效兩個重要法案，將於2023年7月1日生效的Senate Bill 6與Assembly Bill 2011，放寬低度使用或閒置的商業用地改為住宅用地，此舉預期可為加州增加數百萬間住宅，其中包括大量能讓低收入戶進住的合宜宅。

紐森在致詞時強調，房價是加州的原罪，十年又十年，每個州長都想解決房價問題，但是這兩個法案終於踏出重要的一步，帶來了具體改變。

為了讓兩案過關，提案的參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）與眾議員威克斯（Buffy Wicks）都在最後關頭說服各方各退一步，因此最終通過的法案雖不盡如人意，但也算是各方都能接受。達成共識的要點包括，建築工人都能領取工會最低薪資，建築本身也能符合加州嚴苛的環保法規，並且保留相當部分的合宜宅。

政治評論者都認為，這兩個法案能夠過關非常不容易，因為沙加緬度首府向來是各方勢力的角力場，包括開發商、工會、合宜宅倡議團體，大家都想封殺對方的法案，推動自己的案子，但是你爭我奪的下場是，沒有任何妥協空間。但是SB 6卻能贏得加州建商公會的支持，AB 2011也能獲得工會的背書，讓建商得以重新開發閒置商業地皮，建築工人不論有沒有加入工會都能獲得薪資保障。

地產專家則說，兩法對加州住房供應將產生非常大的影響。SB 6能夠協助鄉間地區將大賣場移出後的閒置用地改建為住宅；AB 2011則能夠提供160萬間至240萬間的住宅，其中還包括數十萬間的合宜宅。柏克萊加大（UC Berkeley）特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的主任賈西亞（David Garcia）就說，SB 6與AB 2011真是個影響深遠的法案。

加州 紐森 房價

上一則

華生入空官磨練 立志飛戰鬥機

下一則

男躺旁車底下 想碰瓷？偷觸媒轉化器？ 華女嚇壞

延伸閱讀

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女
加州偷觸媒轉化器難轉賣

加州偷觸媒轉化器難轉賣
民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略

民主黨正被壓垮…紐森籲改革大選戰略
新法阻竊盜 觸媒轉化器買賣變難 須為合法擁有者、有照經銷商

新法阻竊盜 觸媒轉化器買賣變難 須為合法擁有者、有照經銷商
預算高 紐森否決幼稚園強制入學

預算高 紐森否決幼稚園強制入學

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
詐騙集團設計的貨幣交易網站應用程式功能完整，張先生曾測試提款過程順利，有如銀行的電子轉帳一般。（記者蕭迪玉╱攝影）

又是殺豬盤 華人退休工程師「投資」加密貨幣 被騙30萬元

2022-09-22 20:01
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
李同玖向空服員揮拳（拍攝者：Barrie Livingstone 影片截圖）

越裔男毆打空服員 若定罪最高20年監禁

2022-09-23 18:19

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷