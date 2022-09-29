加州合宜宅法案 明年7月上路

SB 6與AB 2011法案能夠提供大量合宜宅。圖為聖他克拉拉縣的合宜宅。（報系資料照片）

加州 州長紐森 28日簽署生效兩個重要法案，將於2023年7月1日生效的Senate Bill 6與Assembly Bill 2011，放寬低度使用或閒置的商業用地改為住宅用地，此舉預期可為加州增加數百萬間住宅，其中包括大量能讓低收入戶進住的合宜宅。

紐森在致詞時強調，房價 是加州的原罪，十年又十年，每個州長都想解決房價問題，但是這兩個法案終於踏出重要的一步，帶來了具體改變。

為了讓兩案過關，提案的參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）與眾議員威克斯（Buffy Wicks）都在最後關頭說服各方各退一步，因此最終通過的法案雖不盡如人意，但也算是各方都能接受。達成共識的要點包括，建築工人都能領取工會最低薪資，建築本身也能符合加州嚴苛的環保法規，並且保留相當部分的合宜宅。

政治評論者都認為，這兩個法案能夠過關非常不容易，因為沙加緬度首府向來是各方勢力的角力場，包括開發商、工會、合宜宅倡議團體，大家都想封殺對方的法案，推動自己的案子，但是你爭我奪的下場是，沒有任何妥協空間。但是SB 6卻能贏得加州建商公會的支持，AB 2011也能獲得工會的背書，讓建商得以重新開發閒置商業地皮，建築工人不論有沒有加入工會都能獲得薪資保障。

地產專家則說，兩法對加州住房供應將產生非常大的影響。SB 6能夠協助鄉間地區將大賣場移出後的閒置用地改建為住宅；AB 2011則能夠提供160萬間至240萬間的住宅，其中還包括數十萬間的合宜宅。柏克萊加大（UC Berkeley）特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的主任賈西亞（David Garcia）就說，SB 6與AB 2011真是個影響深遠的法案。