加州期中選舉公投案：「29號」洗腎診所需有醫護

加州29公投案「腎臟透析診所規定」要求病人透析治療時，必須有醫生、專科護理師或醫生助理，在洗腎診所現場監督。（Getty Images）

29號公投 案「腎臟透析診所規定」（Kidney Dialysis Clinics Requirements），要求在腎臟透析治療期間，所有診所必須至少有一名醫生、執業護士或醫生助理在場。這項公投案已是連續第三次在普選中交付選民公投，之前兩次均以失敗告終。此次由醫護工會再度發起，同樣遭到洗腎公司的反對。

所謂「血液透析」（Dialysis），俗稱「洗腎」，具體說來，當慢性腎病進入腎功能衰竭階段，而腎功能喪失達85%至90%時，腎小球濾過率小於15，此時需要透析治療。在加州 ，通常由持照的透析診所提供。透析治療是一種模擬腎臟工作的機械加工過程，它能清除血液內的代謝廢物和多餘的液體，以及重新建立血液中適當的電解質平衡。代替腎功能的透析可以使用很多年，或僅僅在等待腎移植的過程中短期使用。

一般情況下，血液透析治療需要每周三次，每次大約四小時左右。當病人接受透析時，他們的醫生必須每月至少探視一次。大多數病人的透析治療由Medicare和Medi-Cal付款，有時候會使用私人保險。因透析導致的感染必須向聯邦政府報告。

如果29號公投案獲得通過，腎臟透析診所必須每三個月向州政府報告任何與透析有關的感染；診所必須向病人披露診所的業主；以及診所在關閉或減少服務前，需要得到州政府的許可。

29號公投案支持派表示：透析是一個危險程序，診所應該隨時有醫護人員在場提供幫助。其次，29號可以防止歧視，保護農村社區的病人。

但是，反對派表示，慢性透析診所在所有患者治療時間內，不需要醫生、執業護士或醫生助理在現場，該項公投案將使醫護人員從醫院和急診室的崗位上被調離。其次，加州一些透析診所可能因成本增加而關閉。第三，診所不得因病人支付治療費用的方式而拒絕治療病人。還有人認為，這項公投案的潛台詞是工會試圖在全州逾600間洗腎診所組成工會。

財務分析指出，該項提案對加州預算 有影響，每年會使政府花費數千萬元管理成本。

加州民主黨的官方立場：支持29號公投案。

然而，一個由患者、醫生、護士、退伍軍人、老年人、商業和納稅人團體以及社區倡導者組成的廣泛聯盟（NO Prop. 29 Coalition），反對第29號公投案，認為這是另一個危險的提議。