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抗通膨新招 原價15元 「剩飯」盲盒5元有找

記者王若然陳開、朱敏梓／洛杉磯報導
記者以4.99元購得的一包食物，包括一個三明治和兩個小麵包。（記者陳開／攝影）
記者以4.99元購得的一包食物，包括一個三明治和兩個小麵包。（記者陳開／攝影）

通貨膨漲的今天，物價超貴，在外吃一頓普通的飯，就要逼近20元。不過如今有一種方法，可以讓民眾僅花5元錢就買到原價10幾元的餐食，飽餐一頓，簡直太划算。

有一款名為too good to go的手機App，用盲盒的形式、以原價三分之一的價格，出售附近餐廳每日賣不完的食物。這些食物包大都在五元左右，十分划算。之所以稱之為「盲盒」，是因為每家餐廳每天剩餘的食物都不一樣，每次購買都像開盲盒。

本報記者親自通過該App購買了兩包食物。打開App，選擇位於蒙特利公園市（Monterey Park）周圍六哩範圍區域的餐廳，發現有10多家餐廳參與食物盲盒販售。種類包括麵包、披薩及印度料理等，售價基本在5元以下；折扣幅度為60%至70%。

在選中了洛杉磯市一家咖啡廳後，記者根據店家說明的取餐時間，前往取餐。到達店內後，營業員得知記者購買的是食物盲盒，就隨機從麵包展示櫃中，拿了一個三明治與兩個小麵包打包，還非常友好的詢問，是否需要加熱。營業員介紹，食物盲盒是從當天賣剩下的三明治與麵包中選擇，所以每天盲盒拿到的食品不太一樣。不過這些食物都是當天製作，絕不會隔夜，因此如果馬上吃的話，新鮮度不會差。

記者購買的兩包食物，分別售價4.99元，並且不用交稅。每包中都有一個大三明治和兩個小麵包，三明治足有小臂那麼長，裡面餡料很足，加滿了肉。根據App，這包4.99元的「盲盒」，原價15元。兩包食物份量一致，不過種類略有差別。例如三明治一個餡料是火腿，一個餡料是火雞培根。味道都很不錯。在如今高物價的情況下，4.99元買到這些食物，真的很划算。

不過too good to go手機App也有缺點。因為是售賣餐廳每天賣不完的食物，因此取餐時間通常是在下午或晚上，此外，店鋪也不是每天都會有剩。有比較受歡迎的店鋪，一大早就可能賣完。因此建議大家，最好一早就訂餐，可以搶到好的東西。

既然是盲盒，那就一定存在概率和運氣，不少人也遇到過「踩雷」經歷。一位網友表示，自己下單過超市的盲盒，但是收到的卻都是過期的食品。對於想要試試手氣的新用戶來說，選擇餐廳也有一點小技巧，例如可以選擇評分相對較高的餐廳，相對不容易踩雷。

打開App，可以看到南加州整個地區都有合作的餐廳，不過圍繞洛杉磯市的居多。這些餐廳中，有咖啡店、飲料店、pizza店、貝果店、甜品店、三明治店、超市等。不過總體來看，是烘培類店比較多。

在這個手機App上甚至還有網紅店鋪，例如這家糯米甜甜圈，有時甚至要排隊才能買到。現在可以5.99元買到價值18元的甜甜圈。不過數量有限，以20日為例，只有三份可領。

在美國，其實許多餐廳會將剩餘的食物捐贈給食物銀行，以緩解食物浪費問題。

但是對於許多餐館、麵包店、咖啡館，每天的剩餘食物並不相同，有時候一周僅有幾次剩餘，如果只剩下幾個甜甜圈或者幾個雞肉餅，很難對食物銀行進行捐贈。更不用說，許多食物銀行對可以捐贈的食物都有特定的要求。如果不滿足，食物就會被浪費掉。但如果能低價將剩餘食物賣出，就會改善浪費。這正是 Too Good To Go 的初衷。

小臂那麼長的三明治。（記者陳開／攝影）
小臂那麼長的三明治。（記者陳開／攝影）
三明治中餡料很足。（記者陳開／攝影）
三明治中餡料很足。（記者陳開／攝影）

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