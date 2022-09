抗通膨新招 原價15元 「剩飯」盲盒5元有找

記者以4.99元購得的一包食物,包括一個三明治和兩個小麵包。(記者陳開/攝影)

通貨膨漲的今天,物價超貴,在外吃一頓普通的飯,就要逼近20元。不過如今有一種方法,可以讓民眾僅花5元錢就買到原價10幾元的餐食,飽餐一頓,簡直太划算。

有一款名為too good to go的手機App ,用盲盒的形式、以原價三分之一的價格,出售附近餐廳每日賣不完的食物。這些食物包大都在五元左右,十分划算。之所以稱之為「盲盒」,是因為每家餐廳每天剩餘的食物都不一樣,每次購買都像開盲盒。

本報記者親自通過該App購買了兩包食物。打開App,選擇位於蒙特利公園市(Monterey Park)周圍六哩範圍區域的餐廳,發現有10多家餐廳參與食物盲盒販售。種類包括麵包、披薩及印度料理等,售價基本在5元以下;折扣幅度為60%至70%。

在選中了洛杉磯市一家咖啡 廳後,記者根據店家說明的取餐時間,前往取餐。到達店內後,營業員得知記者購買的是食物盲盒,就隨機從麵包展示櫃中,拿了一個三明治與兩個小麵包打包,還非常友好的詢問,是否需要加熱。營業員介紹,食物盲盒是從當天賣剩下的三明治與麵包中選擇,所以每天盲盒拿到的食品不太一樣。不過這些食物都是當天製作,絕不會隔夜,因此如果馬上吃的話,新鮮度不會差。

記者購買的兩包食物,分別售價4.99元,並且不用交稅。每包中都有一個大三明治和兩個小麵包,三明治足有小臂那麼長,裡面餡料很足,加滿了肉。根據App,這包4.99元的「盲盒」,原價15元。兩包食物份量一致,不過種類略有差別。例如三明治一個餡料是火腿,一個餡料是火雞培根。味道都很不錯。在如今高物價的情況下,4.99元買到這些食物,真的很划算。

不過too good to go手機App也有缺點。因為是售賣餐廳每天賣不完的食物,因此取餐時間通常是在下午或晚上,此外,店鋪也不是每天都會有剩。有比較受歡迎的店鋪,一大早就可能賣完。因此建議大家,最好一早就訂餐,可以搶到好的東西。

既然是盲盒,那就一定存在概率和運氣,不少人也遇到過「踩雷」經歷。一位網友表示,自己下單過超市的盲盒,但是收到的卻都是過期的食品。對於想要試試手氣的新用戶來說,選擇餐廳也有一點小技巧,例如可以選擇評分相對較高的餐廳,相對不容易踩雷。

打開App,可以看到南加州整個地區都有合作的餐廳,不過圍繞洛杉磯市的居多。這些餐廳中,有咖啡店、飲料店、pizza店、貝果店、甜品店、三明治店、超市等。不過總體來看,是烘培類店比較多。

在這個手機App上甚至還有網紅店鋪,例如這家糯米甜甜圈,有時甚至要排隊才能買到。現在可以5.99元買到價值18元的甜甜圈。不過數量有限,以20日為例,只有三份可領。

在美國,其實許多餐廳會將剩餘的食物捐贈給食物銀行,以緩解食物浪費問題。