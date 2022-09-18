超級好市多大份量低價格 適合餐廳進貨 也適合家庭選購

位於商業市的超級好市多。（本報記者／攝影）

好市多 的商品便宜又大份，也是華人最青睞的超市之一。全美有近600家好市多，但其中有23家和其他好市多都不一樣，它們被叫做好市多商務中心Costco Business Center，也被一些網友稱為「超級好市多」，這裡的商品比普通好市多更便宜、更大份，除了適合餐廳業者進貨，也適合普通家庭選購。

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超級好市多在南加 州有五家，主要客戶是需要批發進貨的商業主，例如餐館、酒店、公司等，不過持有普通好市多會員卡的民眾同樣可以進入。

以位於商業市（Commerce）的超級好市多為例，這裡少了一些普通好市多向大眾提供的便民服務和產品，比如配眼鏡配助聽器中心、藥房、照片打印或試吃，以及酒類飲品、生活小家電、戶外體育用品、衣服和書等，取而代之的是一些大件商用產品，例如餐館用的全套廚房設備和廚具、大冰櫃等。不過一些飲料和零食品種更加豐富，喜歡零食或糖果的朋友會發現這裡是個大寶庫，因為這裡品類繁多的零食全都是一大箱，且裡面小包分裝，非常划算。這裡所有的產品都很大份，如果還嫌不夠大份，可以在超級好市多的官網訂購整卡車的份量。

除了零食、飲料，超級好市多的肉類也更加豐富、便宜。例如2.99元的牛肩肉、6.49元的牛尾、1.49元的豬排骨肉，1.89元的豬里脊，甚至整隻羊。此外還有成箱賣的雞蛋，一箱共有180個。超級好市多的肉、蛋、奶和蔬菜、飲料都集中在一個大倉庫裡。裡面溫度很低，客人穿一件短袖扛不過一分鐘，工作人員都是穿大棉襖和靴子。

超級好市多裡的商品份量更大，有普通好市多沒有的大包裝。常用調味料醬油，每桶五加侖，售價31.49元。番茄25磅一箱，售價18.99元。還有32磅一桶的酸奶，6.6磅一桶的巧克力醬，50磅的泰國香米，豎起來有小半個人高，售價35.99元。有50磅一袋的黑豆、紅豆等各類豆子。這裡的麵粉也有50磅的大包裝，而旁邊的25磅裝則是普通好市多出售的份量。50磅麵粉售價20.99元，25磅售價10.89元，算下來50磅的單價稍便宜。還有汽油桶那麼大的食用油，35磅售價46.99元。此外，黑椒、鹽等日常調味醬料，也都是少見的大包裝。

與普通好市多相似，超級好市多也有加油站；而且因為前來採買的普通民眾不多，加油沒有南加普通好市多大排長龍的景象。不過需要注意的是，超級好市多的目標顧客以商業為主，因此這裡提供柴油選項，會有不少卡車前來加油。部分卡車因為車身較長，加油時會占用兩個加油槍的位置，加上油箱大，加油時間也比較久。