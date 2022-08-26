疫情阻3年未見妻子 8旬翁終於返回上海團聚

八旬老人三年未見妻子，歷經艱難，終踏上回國航班。（受訪者提供）

新冠疫情 導致在美華人回國不像以前那麼方便，南加洛杉磯 縣一位八旬老人三年未回國，妻子一人獨居上海，身體不好行動不便，期間老人想盡各種辦法回去看望老伴，歷經各種困難，日前終於踏上飛往中國的航班。

8月24日（周三）凌晨6時，年過八旬的楊老先生從洛杉磯飛往舊金山 ，上午10時50分，他坐上舊金山飛往上海的飛機。負責送機的機票業務人士顧彬彬表示，老人兩段行程，轉機時間很緊張，稍有延誤就不能按時登機。所幸，楊先生終於如願踏上盼望了三年之久的回國航班。

三年前，楊先生夫妻倆來到洛杉磯探望兒子，幾個月後老伴先回上海老家，楊先生本打算過一段時間回國，沒想到緊接著疫情爆發，老夫妻倆這一分離就是三年。

三年裡，楊先生多次想回國和老伴相聚，但中美停航、機票天價、航班熔斷等各種情況接踵而至，他始終沒有成功踏上歸程。老太太一人在上海生活苦不堪言，風濕性關節炎日益嚴重，行動多有不便，封城的那段時間，更是經歷難以想像的困境。

面對兩地分離、無人照顧老伴的情形，楊先生下定決心，無論多困難都要回到上海陪伴妻子。在最近這三個月裡，他經歷了無數次航班熔斷、改簽、退票等過程，一度以為再也回不去了。

根據顧彬彬的敘述，老人一開始買的是洛杉磯飛往廣州的機票，後被通知航班熔斷，當時立即改簽機票，不想再次遭遇熔斷，不得不選擇退票；在對這個航線失望之後，老人改買洛杉磯飛廈門的機票，但是同樣遭遇熔斷、退票的處境；後來老人選擇從西雅圖飛上海，不幸的是這條航線也頻頻面臨熔斷。就這樣，三個月裡經歷了三條航線的無數次熔斷，回國時間一推再推，對此老人欲哭無淚，非常無奈。

最後，楊先生買到了從洛杉磯飛舊金山，再轉機飛往上海的機票，這一次心願終於達成，24日他踏上回國的飛機時感慨萬千：「回家實在是太難了。」

當天幫助老人辦理登機手續的顧彬彬回憶這一幕場景：花白頭髮的老先生，一個人帶了三個大行李，每個行李都是50磅。 「因為他三年沒有回國，這一次給老伴買了很多保健品，我關照他到達上海機場時，千萬不要自己去拿沉重的行李，可以讓同行乘客幫忙。」

這樣的場景對於顧彬彬來說並不陌生，疫情期間從事機票業務的他表示，每一個回國的華人背後都有心酸的故事，大部分乘客因不了解回國航班的一些政策性調整，特別對像楊先生這樣年長的老人來說，航班信息嚴重滯後，無法處理複雜事務，只能不斷被動地面對熔斷、改簽、退票等各種環節，非常折騰。