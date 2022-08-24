華婦吃海膽中毒 店家說賠反悔

當事人食物中毒後 全身起大片尋麻疹。（丁太太提供）

洛杉磯 市知名日本 連鎖壽司品牌「藏壽司」（Kura Sushi）疑似食品管控不佳，導致客人食物中毒，更在客人緊急送醫後態度大反轉，從承諾理賠到堅持拒賠，讓中毒的華人氣得揚言提告。

受害者丁太太表示，她與丈夫5月23日因洛市小東京（Little Tokyo）一家常去的日本餐廳未開，轉而前往有一個機器人在店裡送水，看起來很有趣的藏壽司分店用餐。返家後開始出現腹瀉，後來又出現蕁麻疹及皮膚潰爛等症狀，只有前去就醫及與店家溝通說明情況。

丁太太指出，23日兩人除了在藏壽司用餐，並沒有在他處用餐，共消費近70元。所有食材都很新鮮，除了她先生專門替她單點的海膽壽司。當時她覺得外觀有點破碎出水樣，但一向喜歡吃海膽的她，並未多想就一口吃下去，雖然口感很怪，但已經來不及了。回家後就腹瀉不止，連服用止瀉藥也無法止住，並開始有過敏 反應，在身體不同部位出現蕁麻疹。

由於嚴重食物中毒，他們認為有必要向店家反映，但還替店家著想，5月28日（周六）刻意選在該店快關門時前去說明情況，以免驚擾其客人。當時她已全身佈滿紅疹，該店經理當下立即道歉與退還餐費，並承諾上報總公司和賠償一切費用。當晚近午夜丁太太因皮膚異常症狀愈發嚴重，包括口腔內側都腫起來嚴重到嘴巴無法闔上，眼皮耳朵手指、各處黏膜像是股溝處都腫如球狀，皮膚更是完全潰爛，面部宛如80歲老人，前去聖蓋博醫療中心（San Gabriel Medical Center）急診室緊急就醫，醫院立即為她注射強力類固醇及做抽血等檢驗，發現身體各數值都因嚴重食物中毒不正常。

隔日強力類固醇的效用降低，又開始失眠與腹瀉，她轉求家庭醫生的處方。5月31日她與家醫視訊看診，醫生開了長達21天的強效類固醇，並因強效類固醇的副作用，處方簽寫明要避開操作器械與開車。也因此她無法開車，影響到工作並有所損失。

她先生再次與藏壽司總公司接觸聯繫，客服部表示會負起責任，承擔理賠費用。但後來在660元的帳單及就醫證明等證據傳給客服部後，對方卻表示，他們是當日唯一食物中毒的，相信跟店家並無直接關聯拒絕理賠，並直呼是丁太太對海膽過敏造成。丁太太指出，其實她緊急就醫的帳單不止660元，但他們的健保很好付了近5000元。他們向對方索要自付部分的660元，是認為店家有必要負起責任。

丁太太於急診室就醫，醫院方所開出的證明。（丁太太提供）

丁太太強調，「我沒有索討任何工作上的金錢損失，也沒有要求任何精神賠償，我們不是那種靠意外賺錢的人，也有能力付那什麼660元。不管66還是6600，這不是多一個零少一個零的數字問題。而是一個在洛杉磯擁有12家分店的連鎖餐廳，居然想要規避最基本的責任」。她並提及，就因為該店提供不新鮮的海膽壽司，讓她長達一個月過著宛如地獄的生活，只能吃白粥白麵包，無法跟家人出去吃飯，並失去開車能力，連三歲稚子看到全身起大片尋麻疹外表的她，也嚇得不敢靠近她。

但真正讓她失望的，還是藏壽司在長達兩個月的交涉當中避輕就重的態度，不但屢次推卸責任，更對原本承諾賠償一事翻臉不認。

本報記者8月16日向藏壽司求證丁太太指控一事時，接電話的經理以沈默不語作為回應，隨後便切斷電話。